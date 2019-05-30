В Вологодской области врачам будут компенсировать стоимость обучения в ординатуре

Депутаты законодательного собрания Вологодской области сегодня приняли закон «О компенсации гражданам расходов на оплату обучения по программам ординатуры». Речь идет о выплате компенсаций врачам, которые проходят обучение в ординатуре по востребованным в регионе специальностям.

«Еще одна инициатива губернатора Олега Кувшинникова – решение компенсировать лицам, которые проходят обучение по программе ординатуры по востребованным на территории области врачебным специальностям, список которых утверждает Департамент здравоохранения. Мы берем обязательства таким ординаторам компенсировать стоимость обучения в сумме до 150 тысяч рублей ежегодно. Причем начнется подобная практика уже в новом учебном году», - подчеркнул заместитель губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак.

Благодаря новому закону планируется привлечь на работу в государственные учреждения здравоохранения Вологодской области 50 врачей в 2021 году и более 100 врачей ежегодно в последующие годы. В региональном правительстве уверены, что это позволит значительно улучшить кадровую ситуацию в отрасли здравоохранения.

Уже в 2019 году из областного бюджета на предоставление этой компенсации будет выделено 7,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

На сегодняшней сессии ЗСО депутаты также одобрили законопроект о выплате компенсации на приобретение одежды и школьных принадлежностей семьям, воспитывающим приемных детей.

Еще один принятый сегодня законопроект касается условий получения ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого последующего ребенка. Теперь право на эту выплату семьи будут иметь не только при наличии места жительства на территории Вологодской области, но и в случае временного проживания на территории региона при условии, что у них нет регистрации по месту жительства на территории другого субъекта Российской Федерации.