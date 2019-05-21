Вологодские семьи, воспитывающие приемных детей, будут раз в год получать выплату на покупку одежды

21.05.2019 [Общество]

В Вологодской области планируют ввести новую денежную выплату для детей-сирот, находящихся под опекой в семьях, в том числе в приемных. Соответствующую законодательную инициативу одобрили вчера на заседании регионального правительства.

«Предлагается установить совершенно новую меру социальной поддержки, которой никогда не было в нашем законодательстве.  С 1 января 2020 года семьи, воспитывающие детей, которые остались без родителей, будут получать выплату в размере 3 тысяч рублей на приобретение одежды, обуви, школьных принадлежностей для этих ребят, - рассказал замгубернатора Эдуард Зайнак. - Надеюсь, что данный законопроект будет поддержан нашими депутатами».

Как сообщает пресс-служба правительства Вологодской области, выплата будет предоставляться ежегодно в начале учебного года вне зависимости от того, в какой класс идет ребенок. На новую инициативу из областного бюджета планируют дополнительно выделять около 10 млн. рублей в год. Законопроект в ближайшее время должны рассмотреть в законодательном собрании области.

На данный момент в регионе более 4300 детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, из них более 3800 проживаются в приемных семьях.

 

 

Тэги: дети-сироты, выплаты, приемные семьи

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