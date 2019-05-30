Американский фотограф и историк Уильям Брумфилд прочитает лекцию в Вологде

30.05.2019 [Культура]

4 июня в Вологодской областной библиотеке пройдет лекция американского фотографа и историка, профессора славистики Университета Тулейна в Новом Орлеане Уильяма Брумфилда. Он расскажет  о своей многолетней работе по изучению архитектуры Русского Севера.

Выпускник Калифорнийского университета Брумфилд впервые посетил СССР в 1970 году, историей русской архитектуры занимается с 1983 года. На сегодняшний день исследователь прожил в СССР и России в общей сложности почти 13 лет, путешествуя по Русскому Северу и фотографируя сохранившиеся памятники традиционной архитектуры. В частности, особо пристальное внимание Брумфилда обращено на вологодское деревянное зодчество, а также храмы Вологды и Вологодской области, сообщает портал "Культура в Вологодской области".

Коллекция Уильяма Брумфилда насчитывает 12,5 тысяч чёрно-белых фотоснимков и более 55 тысяч цветных цифровых фотографий. Часть коллекции – более 1000 фотографий памятников архитектуры Русского Севера, сделанных в 1999-2003 годах, – Брумфилд передал библиотеке Конгресса США. Фотоработы Уильяма Брумфилда по русской архитектуре неоднократно выставлялись в различных музеях и галереях; они являются частью собрания фотографического архива Национальной галереи искусств в Вашингтоне.

Начало лекции в 10:00 в большом зале Вологодской областной библиотеки (Вологда, ул.М.Ульяновой, 7). Вход свободный, приглашаются все желающие.

Ранее Newsvo сообщал, что 3 и 4 июня в Вологде состоится российско-американская конференция «Диалог Форт Росс – встречи в России». Его участниками станут ведущие российские и американские эксперты, ученые, бизнесмены и дипломаты.

Тэги: лекции, фото, Америка

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Американский фотограф и историк Уильям Брумфилд прочитает лекцию в Вологде
 


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