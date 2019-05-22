Российско-американская конференция «Диалог Форт Росс» пройдет в Вологде 3-4 июня

3-4 июня 2019 года в Вологде состоится российско-американская конференция «Диалог Форт Росс – встречи в России». Его участниками станут ведущие российские и американские эксперты, ученые, бизнесмены и дипломаты.

На конференции будет обсуждаться сотрудничество России и США в области научной дипломатии, экономики, бизнеса и образования. В «Диалоге» примут участие заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев, специальный представитель президента Российской Федерации Михаил Швыдкой, глава Российского фонда фундаментальных исследований Владимир Панченко, директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко, Даниэль Рассел – президент Российско – Американского делового совета (USRBC), представители МИД России и посольства США, научных и деловых кругов обеих стран, губернаторы Вологодской, Псковской и Новгородской областей.

Тема первого дня конференции – «Научная и бизнес дипломатия как эффективный фактор «мягкой силы» в российско-американских отношениях». В трех панельных дискуссиях речь пойдет об особенностях «научной дипломатии» в отношениях России и США, об университетах обеих стран как платформе для бизнеса и об истории Российско-американской компании XIX века.

Во второй день конференции участники обсудят технологии искусственного интеллекта, санкционные риски и российские и американские взгляды на долгосрочные тенденции развития отношений двух стран. На первой секции речь пойдет о возможности российско-американского экспертного и бизнес-диалога в условиях новых технологических реалий. Вторая секция будет посвящена российско-американскому экспертному и бизнес-диалогу в условиях санкций.

Конференция «Диалог Форт Росс» проводится с 2012 года. Третий год встречи проходят на российской стороне: 2017 год - Псков – Изборск, а 2018 – Великий Новгород. В этом году конференцию примет Вологодская область, родина Ивана Кускова, который в 1812 году основал самое южное русское поселение в Северной Америке.