В Череповце в дворике музея на Советском проспекте построят летний кинотеатр

В Череповце этим летом реконструируют дворик Художественного музея на Советском проспекте. Там появится зона для отдыха, пленэров, экспозиций, поэтический дворик, летний кинотеатр. Общая площадь дворика — почти две тысячи квадратных метров.

- Впервые у музейного комплекса будет открытый кинотеатр, на сцене можно будет проводить мероприятия, показывать фильмы. Здесь многолетние деревья, мы их сохраним. В центре будет крупная живая ель, которую можно наряжать. Планируем проводить здесь выставки арт-объектов. Значительная часть территории — более 630 квадратных метров — озеленение, высадим кустарники, цветы», — рассказала официальному сайту Череповца Светлана Султанова, директор Череповецкого музейного объединения.

Проект реконструкции также предполагает, что в дворике появится детский «химический» уголок: деньги на проведение работ выделило АО «Апатит».

За музеем уже демонтировали старые гаражи, во дворике заменят покрытие, установят освещение и историческое ограждение. Работы начнутся в конце июня и должны завершиться к сентябрю.

Ранее Newsvo сообщал, что в Череповце завершили благоустройство сквера имени Героя Советского Союза, летчика-истребителя Алексея Годовикова. На территории установили стелу с макетом самолета МиГ-3, на котором пилот совершал боевые вылеты. Вокруг стелы расположены пять клумб в виде звезд, на них выбиты слова «Череповец — город трудовой доблести и славы».