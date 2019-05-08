В Череповце благоустроили сквер имени летчика-истребителя Алексея Годовикова

В Череповце завершили благоустройство сквера имени Героя Советского Союза, летчика-истребителя Алексея Годовикова. Как сообщает официальный сайт мэрии, на территории установили стелу с макетом самолета МиГ-3, на котором пилот совершал боевые вылеты. Вокруг стелы расположены пять клумб в виде звезд, на них выбиты слова «Череповец — город трудовой доблести и славы».

Самолет в сквере появился благодаря авиапредприятию «Северсталь», звезды изготовили работники компании «ССМ-Тяжмаш».

«Самолет установлен еще зимой. Но погода не позволяла завершить благоустройство. В начале мая в сквере установили звезды, потом жители, дети и педагоги детсадов № 98 и 46 высадили в эти клумбы алые бегонии. Активные жители, совет ТОСа «Октябрьский» провели субботник. Сквер благоустраивали в том числе на средства проекта «Народный бюджет — ТОС», — рассказала председатель ТОС «Октябрьский» Ксения Иванова.

В годы войны истребительная авиационная дивизия Алексея Годовикова охраняла участок железной дороги Череповец — Вологда. Летчики совершали боевые вылеты на истребителях МиГ-3. 7 февраля 1942 года Алексей Годовиков сбил немецкий самолет и погиб. Имя героя улице в Зашекснинском районе присвоили в 1988 году.