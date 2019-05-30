Директора «АкваЛайна» оштрафовали на 15 тысяч рублей за волокиту с заключением договоров на вывоз мусора

Директора «АкваЛайна» (региональный оператор по обращению с ТКО в восточной части Вологодской области) оштрафовали на 15 тысяч рублей за волокиту с заключением договоров на вывоз мусора.

Согласно закону, регоператор обязан в течение 30 дней направлять ответы на обращения жителей, которые к нему поступают.

«В ходе проверки установлено, что в ООО «АкваЛайн» с заявлениями обратились граждане по вопросам заключения договора на вывоз твердых коммунальных отходов. Указанные заявления зарегистрированы и приняты директором общества к рассмотрению. Вместе с тем, в нарушение требований закона, ответы на обращения гражданам своевременно направлены не были», - сообщает прокуратура Вологды.

По результатам прокурорской проверки в отношении директора ООО «АкваЛайн» были возбуждены три дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). В итоге руководитель организации привлечен по каждому к ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Ранее Newsvo сообщал, что с 1 января 2019 года Вологодская область перешла на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Согласно ней, вывоз, сортировку и захоронение мусора будут контролировать два региональных оператора. Изменился и механизм начисления платы за вывоз мусора: если раньше учитывалась площадь квартиры, сейчас – количество зарегистрированных в ней человек.