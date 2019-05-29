В Вологде арестованы юристы Федотов и Бритвин, подозреваемые в уничтожении вещдоков

29.05.2019 [Происшествия]

Сегодня городской суд вынес решение о заключении под стражу Романа Бритвина, Алексея Федотова и А. Холмогорова. 

- Бритвин, Федотов и Холмогоров подозреваются в участии в фальсификации доказательств (ч. 3 ст. 303 УК РФ) и воспрепятствовании осуществлению производства предварительного расследования по уголовному делу о крупном мошенничестве (ч. 2 ст. 294 УК РФ). Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана Бритвину по 27 июня 2019 года включительно, Федотову и Холмогорову – по 26 июня 2019 года включительно, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Напомним, Бритвина, Федотова и Холмогорова, а также еще двух человек задержали вчера в Вологде. Следователи подозревают их в фальсификации доказательств по делу о хищении путем обмана арестованных приставами автобусов ООО «Трансойл». 

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено полицией в ноябре 2018 года. Конкурсный управляющий ликвидируемого ООО «Трансойл» сообщил правоохранителям о хищении шести автобусов предприятия. Выяснилось, что на арестованную технику двое приставов отдела УФССП по Вологодскому району подготовили поддельные документы о снятии ареста. Автобусы стоимостью 24,8 млн. рублей незаконно продали на металлобазу за 3,2 млн. рублей. Приставы подозреваются в том, что полученные деньги они разделили между собой и двумя своими сообщниками, которые помогли продать автобусы.  

Шесть похищенных автобусов в разукомплектованном состоянии были обнаружены полицейскими на металлобазе и стали вещдоками по делу о совершенном мошенничестве. 

По версии следствия, в январе 2019 года адвокат одного из фигурантов дела о мошенничестве вступил в сговор со своим подзащитным и другим подозреваемым по делу, а также с коллегой-адвокатом и еще одним своим знакомым. Вместе они подозреваются в фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении – уничтожении трех из шести автобусов «Трансойла», являющихся вещдоками по делу.

Как сообщало СУ CК РФ по Вологодской области, двое задержанных являются действующим и бывшим адвокатами. Первый - это Роман Бритвин, второй - Алексей Федотов. Согласно информации на сайте Адвокатской палаты Вологодской области, Алексей Витальевич Федотов принял присягу адвоката 14 марта 2017 года. Сейчас его фамилии в списке адвокатских кабинетов уже нет.

Напомним, что Виталий Федотов ранее был главой УМВД по Вологодской области. Сейчас он является директором Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Согласно информации на сайте МГЮА, 27 апреля 2019 года адвокат Роман Бритвин давал в вузе мастер-класс «Тактика и методика выступления в суде».

 

Тэги: юристы, приставы, мошенничество

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