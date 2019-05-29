Экс-мэру Вологды Антону Мусихину продлили меру пресечения

Вологодский городской суд продлил меру пресечения бывшему заместителю мэра Вологды, начальнику департамента городского хозяйства Антону Мусихину. Она заключается в запрете совершения определенных действий.

Решение вынесено 29 мая. Ограничение продлено до 4 сентября 2019 года включительно, говорится в сообщении пресс-службы судов региона.

Антона Мусихина арестовали 18 июля 2018 года. Он обвиняется в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере, и в превышении полномочий. Речь идет о деле о хищении при строительстве развязки в створе Белозерского шоссе.

Её возводили в 2011-16 ггодах. Работы по строительству виадука были завершены в июне 2016 года. В марте 2017 года сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Фирма Анатолия Бутусова «СК «Север» выполняла по контракту часть работ на развязке. Спустя год после окончания строительства, в 2017 году, его обвинили в мошенничестве, хотя до сих пор не доказано, что фирма присвоила какие-либо деньги.

При этом Антон Мусихин возглавлял ДГХ только с июля 2016 года. До этого он был заместителем главы Вологды по вопросам городской инфраструктуры. В тот период, когда строилась развязка, главой города был Евгений Шулепов, его заместителем и начальником департамента городского хозяйства — Алексей Осокин, а первым заместителем начальника департамента городского хозяйства — Евгений Соколов.

Как ранее писал NewsVo, ещё один фигурант дела, бывший замглавы Вологды Алексей Осокин находится под домашним арестом до 3 июня 2019 года, а Игоря Ивонина, бывшего консультанта по строительству департамента градостроительства Вологды, освободили из-под домашнего ареста 27 февраля 2019 года.