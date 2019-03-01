Антону Мусихину запретили находиться в зданиях администрации Вологды и правительства области

Временно отстраненному от должности заместителю мэра Вологды Антону Мусихину запретили находиться в зданиях городской администрации и правительства области. Таковы условия ограничения свободы, которое ему было назначено в качестве меры пресечения вместо домашнего ареста.

27 февраля 2019 года Вологодский городской суд изменил чиновнику меру пресечения с домашнего ареста на «запрет определенных действий». Напомним, Антон Мусихин первоначально обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ. Однако 22 февраля 2019 года 285 статью заменили на 286 (превышение полномочий). Речь идет о деле о хищении при строительстве развязки в створе Белозерского шоссе.

«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, который заключается в обязанности самостоятельно и своевременно являться по вызовам следователя или в суд и соблюдать следующие запреты: - находиться в зданиях, помещениях в которых находится МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», Администрация г. Вологды, Правительство Вологодской области и их структурные подразделения; - общаться с представителями потерпевших, свидетелями, обвиняемыми по делу, за исключением случаев производства следственных и процессуальных действий; - выходить за пределы жилого помещения в период с 22.00 до 06.00, за исключением случаев выхода из жилого помещения, связанного с получением медицинской помощи и иных случаев возникновения чрезвычайных ситуаций, о чем обвиняемый должен информировать контролирующий орган и следователя», - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Кроме того, Антону Мусихину нельзя использовать средства связи и пользоваться интернетом, за исключением случаев, когда ему понадобится вызвать скорую или при возникновении чрезвычайных ситуаций. Мера пресечения в виде запрета определенных действий избрана чиновнику по 4 июня 2019 года включительно.

Напомним, что Антон Мусихин был взят под стражу 18 июля 2018 года. Срок его содержания под стражей был продлен Вологодским городским судом 30 августа и 29 ноября 2018 года, а 11 января 2019 года мера пресечения Мусихину была изменена на домашний арест.

Однако до сих пор непонятно, в чем конкретно обвиняют Антона Мусихина (ред. - были озвучены только статьи УК РФ, но не детализированы предполагаемые действия чиновника). В администрации города комментировать его арест отказывались.

Напомним, развязку в створе Белозерского шоссе возводили в 2011-16 гг. Работы по строительству виадука были завершены в июне 2016 года. В марте 2017 года сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере». Фирма Анатолия Бутусова "СК "Север" выполняла по контракту часть работ на развязке. Спустя год после окончания строительства, в 2017 году, его внезапно обвинили в мошенничестве, хотя до сих пор не доказано, что фирма присвоила какие-либо деньги.

При этом Антон Мусихин возглавляет департамент городского хозяйства только с июля 2016 года. До этого он был заместителем главы Вологды по вопросам городской инфраструктуры. В тот период, когда строилась развязка, главой города был Евгений Шулепов, его заместителем и начальником департамента городского хозяйства - Алексей Осокин, а первым заместителем начальника департамента городского хозяйства - Евгений Соколов.

Решением Вологодского городского суда от 28 февраля 2019 года еще один фигурант дела, бывший замглавы Вологды Алексей Осокин, останется под домашним арестом до 3 июня 2019 года (срок содержания был продлен), а Игоря Ивонина, бывшего консультанта по строительству департамента градостроительства Вологды, освободили из-под домашнего ареста 27 февраля 2019 года.