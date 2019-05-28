Собственником участка с незаконной свалкой на улице Ленинградской в Вологде оказалась администрация города

Регоператор «Аквалайн» ликвидировал незаконную свалку на улице Ленинградской в Вологде. На это потребовалось почти два месяца. Как ранее сообщал Newsvo, вологжанин Николай Коряковский сообщил в организацию о завалах мусора возле дома № 156 еще 8 апреля.

Напомним, процедура работы регоператора после получения сообщения о незаконной свалке такова: он уведомляет любым способом собственника земельного участка о необходимости ликвидации завалов мусора в течение 30 дней после получения уведомления. Собственнику направляется проект договора на оказание услуг по ликвидации свалки.

Если собственник земельного участка в течение 30 дней со дня получения уведомления регионального оператора не обеспечил ликвидацию свалки самостоятельно и не заключил договор с региональным оператором, то региональный оператор в течение месяца ликвидирует данную свалку. В этом случае региональный оператор вправе обратиться в суд с требованием о взыскании понесенных расходов.

8 мая, через месяц после получения обращения от жителя, свалка не была убрана. 15 мая Newsvo сообщили в «Аквалайне» о том, что ситуация находится у них на контроле, «направлено предписание арендатору земельного участка».

В итоге, как пояснил Newsvo замдиректора по связям с общественностью ООО «АкваЛайн» Алексей Иванов, свалка была ликвидирована 27 мая силами «Аквалайна» … в рамках контракта с администрацией Вологды - участок оказался муниципальным. На месте была установлена табличка "Свалка мусора запрещена".

Всего же, по словам Алексея Иванова, региональный оператор ликвидировал уже десять несанкционированных свалок в разных районах города.