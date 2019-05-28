Жителя Тулы будут судить за ДТП с двумя погибшими в Сямженском районе

28.05.2019 [Происшествия]
Жителя Тулы будут судить за ДТП с двумя погибшими в Сямженском районе

В Сямженском районе будут судить водителя грузовика «МАН» из Тулы. 23 мая 2018 года он стал участником ДТП с двумя погибшими на 606 км автодороги Москва-Архангельск.

Как сообщает прокуратура Вологодской области, в тот день мужчина ехал по трассе за рулем грузовика с прицепом. Навстречу ему ехал «Хендай». В нарушение правил дорожного движения «Хендай» начал выезжать на полосу встречного движения, но заметив грузовик, решил вернуться в свою полосу. 

— Подсудимый обнаружив на полосе движения своего автомобиля автомобиль HYUNDAI, воспринял дорожную обстановку как опасную, применил торможение, в нарушение требований пункта 8.1 Правил дорожного движения Российской Федерации выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем HYUNDAI.

Водителю грузовика предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Материалы дела переданы в суд.

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологодском районе предстанет перед судом 49-летний житель Москвы, также ставший виновником смертельного ДТП. Авария произошла 2 сентября 2018 года на трассе А-119 «Вологда-Медвежьегорск» - Р21 «Кола». Обвиняемый ехал за рулем «УАЗ Патриот», не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В салоне в момент ДТП находились четверо взрослых пассажиров. Двое из них получили тяжкие телесные повреждения, одна женщина, находившаяся в том же автомобиле, скончалась в больнице города Москвы

 

Тэги: ДТП, выезд на встречку
Фото пресс-службы областного УМВД

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