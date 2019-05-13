В Вологодском районе будут судить водителя УАЗа, ставшего виновником смертельного ДТП

В Вологодском районе предстанет перед судом 49-летний житель Москвы, ставший виновником смертельного ДТП, сообщает областная прокуратура.

Авария произошла 2 сентября 2018 года в Вологодском районе на трассе А-119 «Вологда-Медвежьегорск» - Р21 «Кола». Обвиняемый ехал за рулем «УАЗ Патриот», не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В салоне в момент ДТП находились четверо взрослых пассажиров.

- В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров автомобиля УАЗ получили тяжкие телесные повреждения, одна женщина, находившаяся в том же автомобиле, скончалась в больнице города Москвы, - сообщает прокуратура.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водителю УАЗа грозит до пяти лет лишения свободы.