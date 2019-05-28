В Вологде следователи занялись случаем в школе № 3, где второклассник угрожал однокласснику и учителю

Региональное управление Следственного комитета начало доследственную проверку ситуации в школе № 3 в Вологде, о которой сообщил Newsvo 27 мая. Напомним, родители детей предоставили нам видео одного из уроков. На кадрах видно, как один из учеников угрожает проломить голову однокласснику, а когда учительница делает ему замечание, ребенок начинает ей грубить.

Родители детей рассказали нашему изданию, что этот случай - далеко не единичный. По их словам, они неоднократно писали жалобы, просили разобраться в ситуации и дать их детям возможность обучаться в здоровой психологической обстановке, но все остается по-прежнему. Они предполагают, что решению проблемы может мешать тот факт, что мешающий учиться другим ребенок - внук депутата областного заксобрания от "Единой России", а директор школы - депутат Вологодской гордумы от этой же партии.

- В ходе процессуальной проверки следователи выяснят все обстоятельства произошедшего, проанализируют вопрос достаточности принятых в образовательном учреждении мер для профилактики жестокого поведения учащихся, а также будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц школы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает региональное управление Следственного комитета.

Дозвониться до школы № 3 нам пока не удалось, там не берут трубку.