Срок сдачи нового спортцентра в Кичменгском Городке перенесли на год

28.05.2019 [Общество]

Строительство спортцентра в Кичменгском Городке затягивается из-за корректировки проектно-сметной документации, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

— Планировалось завершить объект 30 сентября 2019 г. Срыв срока ввода объекта в эксплуатацию обусловлен тем, что возникла необходимость корректировки проектно-сметной документации.  Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию 1 июля 2020 года», — отметил заместитель губернатора Вологодской области Антон Стрижов.

Как ранее сообщал Newsvo, спортцентр в Кичмегском Городке должны были возвести в 2015 году. Камень в основание этого ФОКа был заложен еще в июле 2014 года. Глава региона Олег Кувшинников и глава района Александр Летовальцев 9 июля 2014 года заложили там капсулу с посланием потомкам.

За эти годы стоимость ФОКа выросла на 33 млн рублей. Проектная стоимость ФОКа — 120 миллионов рублей (60 млн. — федеральный бюджет, 50 млн. — региональный, 12 млн. рублей — бюджет района), сообщала в 2014 году пресс-служба губернатора области. 

Между тем, когда муниципальный контракт на строительство спортцентра в Кичменгском Городке был заключен в ноябре 2018 года с ООО «РусСпортСтрой» из подмосковных Мытищ, цена контракта стала 153 млн рублей. Все работы фирма должна завершить до 1 октября 2019 года.

Напомним, в 2016 году фирма «РусСпортСтрой» выиграла аукцион на строительство ФОКа в Великом Устюге. Однако в том же году суд приостановил исполнение этого контракта, поскольку один из участников аукциона, вологодское ООО «ПрестижСтрой», с его итогом не согласился. В итоге ФОК торжественно открыли лишь в ноябре 2017 года, при этом в июне 2018 года СМИ узнали, что открытие было лишь номинальным, а ФОК все еще не работал.

Кроме того, ООО «РусСпортСтрой» возводило физкультурно-оздоровительный комплекс на стадионе «Витязь» в Вологде. Сроки его строительства переносились два раза, в итоге ФОК открыли на год позже заявленного в контракте срока.

Еще один объект на востоке области, который не успевают сдать в срок — пристройка к школе № 1 в Никольске. В ней планировали разместить столовую и спортзал. Пристройка должна была быть возведена к 1 сентября 2019 года, однако, как выяснил Newsvo, контракт на выполнение строительных работ до сих пор не заключен. Причина — та же, что и в Кич-Городке.

— Причина переноса сроков —  необходимость переработки проектно-сметной документации, которая не соответствует современным требованиям.  Ожидаемый срок заключения контракта на строительно-монтажные работы до 15 октября 2019 года, — сообщает пресс-служба губернатора.

Губернатор Олег Кувшинников поручил в течение недели провести служебное расследование по каждому случаю с привлечением виновных лиц к ответственности:

— Было принято решение на градостроительном совете. Все за это решение проголосовали. Главы администраций и главы районов приняли обязательства по строительству и реконструкции этих объектов. Поручаю провести служебное расследование, срок — неделя.

Тэги: обещают, Строительство, ФОК

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