Спортцентр в Кичменгском Городке и пристройку к школе в Никольске не успевают построить в срок

Спортивный центр в Кичменгском Городке и пристройку к школе в Никольске не успевают сдать в срок. Спортцентр возводит московская фирма, ранее сорвавшая сроки строительства ФОКов в Великом Устюге и Вологде. При этом ФОК в Кич-Городке должны были построить еще... в 2015 году, а контракт на возведение пристройки к школе в Никольске вообще не заключен.

Отставание от графика на обоих объектах составляет более месяца - такие данные были озвучены накануне на заседании областного правительства.

Спортцентр в Кичмегском Городке должны были возвести в 2015 году. Камень в основание этого ФОКа был заложен еще в июле 2014 года. Глава региона Олег Кувшинников и глава района Александр Летовальцев 9 июля 2014 года заложили там капсулу с посланием потомкам.

Тот самый камень. Фото с сайта правительства Вологодской области .

- Красивое место для строительства выбрали, - сказал в тот день Олег Кувшинников. - Березовая роща рядом, берег реки. Красота! Думаю, что уже в следующем году здесь начнутся всевозможные соревнования.

За эти годы стоимость ФОКа выросла на 33 млн рублей. Проектная стоимость ФОКа - 120 миллионов рублей (60 млн. – федеральный бюджет, 50 млн. – региональный, 12 млн. рублей – бюджет района), сообщала в 2014 году пресс-служба губернатора области.

Между тем, когда муниципальный контракт на строительство спортцентра в Кичменгском Городке был заключен в ноябре 2018 года с ООО «РусСпортСтрой» из подмосковных Мытищ, цена контракта стала 153 млн рублей. Все работы фирма должна завершить до 1 октября 2019 года.

Напомним, в 2016 году фирма «РусСпортСтрой» выиграла аукцион на строительство ФОКа в Великом Устюге. Однако в том же году суд приостановил исполнение этого контракта, поскольку один из участников аукциона, вологодское ООО «ПрестижСтрой», с его итогом не согласился. В итоге ФОК торжественно открыли лишь в ноябре 2017 года, при этом в июне 2018 года СМИ узнали, что открытие было лишь номинальным, а ФОК все еще не работал.

Кроме того, ООО «РусСпортСтрой» возводило физкультурно-оздоровительный комплекс на стадионе «Витязь» в Вологде. Сроки его строительства переносились два раза, в итоге ФОК открыли на год позже заявленного в контракте срока.

В Никольске должны были к сентябрю 2019 года возвести пристройку к школе №1 - в ней планируют разместить столовую и спортзал. До этого срока осталось всего четыре месяца, однако, как выяснил Newsvo, контракт на выполнение строительных работ до сих пор не заключен.

Аукцион по поиску подрядчика должны были объявить в марте, но этого не произошло. Тем не менее, в плане-графике закупок администрации Никольского района пристройка осталась - начальная цена контракта составляет 51,3 млн рублей (см. скриншот в галерее).

- Будем запускать служебное расследование по данному факту. Вплоть до увольнения ответственных за реализацию этих проектов, как в муниципальных образованиях, так и в других сферах, которые не обеспечивают выполнение моих поручений, - сказал на оперативном совещании губернатор Олег Кувшинников.

Он добавил, что капитальные ремонты детских садов и школ должны быть закончены до 15 августа. По словам замгубернатора Антона Стрижова, сейчас проводятся капремонты в Бабаевском, Белозерском, Великоустюгском, Вожегодском, Вологодском, Вытегорском, Кадуйском, Кирилловском, Кичменгско-Городецком, Тарногском, Усть-Кубинском, Харовском и Череповецком районах.