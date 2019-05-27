В Нюксенской детской музыкальной школе незаконно собирали деньги с родителей

27.05.2019 [Общество]

Прокуратура обязала администрацию Нюксенской детской музыкальной школы прекратить сбор взносов на нужды образовательного учреждения с родителей.

— Проверкой установлено, что в течение 2018 года и истекшем периоде 2019 года в учреждении дополнительного образования для детей, активно применяется сбор денежных средств с родителей обучающихся в данном учреждении детей для нужд данной образовательной организации, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Проверка показала, что инициаторами сбора денег были директор школы и группа родителей, не уполномоченная принимать решения о пожертвованиях за всех.  Таким образом, принцип добровольности взносов был нарушен. Кроме того, администрацией школы использовалась неофициальная форма учёта и отчётности по использованию данных взносов.

Прокуратура увидела в таких действиях руководства музыкальной школы нарушение закона «О противодействии коррупции». В адрес руководителя администрации района внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Незаконное положение о размере и порядке внесения денежных взносов отменено, руководитель образовательной организации привлечён к дисциплинарной ответственности.

Ранее Newsvo сообщал, что в Никольском районе прокуратура обязала школу в поселке Дуниловский вернуть родителям деньги, собранные на ремонт классов. Средства собирались незаконно.

Тэги: поборы

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