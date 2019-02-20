Школу в Никольском районе обязали вернуть родителям незаконные поборы на ремонт

20.02.2019 [Общество]

В Никольском районе прокуратура обязала школу в поселке Дуниловский вернуть родителям деньги, собранные на ремонт классов. Средства собирались незаконно.

- В нарушение требований действующего законодательства договор пожертвования с родителем не заключался, приобретенные на данные денежные средства товары (расходные материалы для ремонта учебных классов) в составе доходов общеобразовательного учреждения не отражались, сданные родителем денежные средства в кассу (на расчетный счет) учреждения не зачислялись, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Таким образом, в образовательной организации был нарушен принцип добровольности родительских взносов на нужды школы.

Прокуратурой района внесено представление директору МБОУ «Дуниловская ООШ», которое рассмотрено и удовлетворено, допущенные нарушения закона устранены, родителям возвращены сданные на ремонт школы денежные средства, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в прошлом году похожий случай произошел в Вологде. этим Летом в школе № 3, директором которой является депутат гордумы от партии "Единая Россия" Надежда Мочалова, с родителей будущих первоклассников собрали 53,8 тысяч рублей. Вскоре после того, как на Newsvo появилась публикация об этих поборах, в школе прошло родительское собрание, на котором вологжане получили свои деньги обратно (https://newsvo.ru/news/116145).

Тэги: школа, поборы

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