Житель Череповецкого района срезал перила с моста в деревне Мишино и сдал в металлолом

27.05.2019 [Происшествия]
Житель Череповецкого района срезал перила с моста в деревне Мишино и сдал в металлолом

В Череповецком районе полицейские вычислили мужчину, который срезал перила с моста в деревне Мишино. Об инциденте в дежурную часть 12 мая сообщил один из местных жителей.

Мужчина рассказал полицейским, что металлические ограждения пропали с моста через реку Шулма. Он был построен силами местных жителей еще в  1998 году. После того, как ограждения пропали, жители деревни могли при переходе упасть в воду, поэтому перила сразу заменили деревянными. Выехав на место, правоохранители выяснили, что ограждения срезали ночью при помощи газорезного оборудования. Следы у моста говорили о том, что их вывезли на микроавтобусе отечественного производства.

26 мая полицейским удалось вычислить подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 32-летний житель Череповецкого района. По его словам, похищенные перила он вывез на машине «Соболь» в один из пунктов приема металлолома, где продал за 2 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Ранее Newsvo сообщал о том, что в Череповце полицейские задержали двух молодых людей, которые воровали металлические листы с крыш жилых домов и сдавали их в металлолом.  Одному из них 25 лет, второму – 21 год, оба ранее судимы.

Тэги: металлолом, кража, мосты
Фото пресс-службы областного УМВД

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