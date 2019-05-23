Двое череповчан воровали металлические листы с крыш жилых домов

23.05.2019 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали двух молодых людей, которые воровали металлические листы с крыш жилых домов и сдавали их в металлолом.  Одному из них 25 лет, второму – 21 год, оба ранее судимы.

В дежурную часть обратилась сотрудница одной из управляющих компаний города и рассказала, что двое неизвестных разбирают крышу жилого дома на улице Данилова.  При этом никаких договоров на ремонт крыши в этом доме заключено не было.

Выехав по указанному адресу, полицейские обнаружили двух мужчин, которые скидывали металлические листы с крыши на землю. Стражи правопорядка потребовали у мужчин документы на проведение работ, но их у молодых людей не оказалось. Полицейские задержали «ремонтников». Ими оказались ранее судимые 25-летний и 21-летний жители города.

- В ходе работы с задержанными, оперативники установили, что данный случай был не единичным. Накануне они разобрали крышу в доме по улице Максима Горького и украли 10 металлических листов, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Металлические листы молодые люди вывозили на «Газели» и сдавали в пункт приема металлолома. Вырученные деньги потратили на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В начале мая Newsvo сообщал, что в Грязовце 21-летний молодой человек сдал на металлолом стоявший на улице чужой автомобиль. Для этого он попросил своего знакомого помочь отбуксировать транспортное средство на пункт приема металла. На следующий день грязовчанин решил повторить преступную схему с УАЗом, однако ему помешал случайный прохожий, который заподозрил молодого человека в хищении и позвонил в полицию.

Тэги: кража, металлолом

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