В Санкт-Петербурге протестируют произведенный в Вологде электробус «Сириус»

24.05.2019 [Общество]
В Санкт-Петербурге протестируют произведенный в Вологде электробус «Сириус»

Произведенный в Вологде электробус «Сириус» протестируют в Санкт-Петербурге. Тестовой эксплуатацией займется ГУП «Пассажиравтотранс», об этом заявил гендиректор предприятия Андрей Лызин.

По данным  «Коммерсантъ», вологодские «Сириусы» начнут ездить по северной столице сразу же после того, как производитель получит сертификат на перевозку пассажиров.

— Электробус производства АО «Стройтранс» — машина нового поколения с низким уровнем пола, обладающая высокой маневренностью и плавностью хода, спроектированная и изготовленная с учетом требований удобства и комфорта. Высокотехнологичная модель электробуса с автономным ходом до 200 км при полной загрузке с ночной зарядкой в депо от сети 380 Вольт. Инновационные технологические решения и эффектный экстерьер воплощены в новой машине, — сообщает сайт производителя.

Как ранее сообщал Newsvo, «Стройтранс» возобновил производство в Вологде на базе обанкротившегося «Транс-Альфа Электро» в 2018 году. Фирма заключила контракты на поставку 40 низкопольных троллейбусов и троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Все они отправятся в Мурманск, Ярославль, Махачкалу, Иркутск. Стоимость одного троллейбуса в базовой комплектации составляет 13,5 млн рублей, 5 млн от стоимости компенсирует государство в рамках программы субсидирования.

А вот о производстве троллейбусов в Вологде для самого города пока ничего не сообщается. Тем временем на единственном оставшемся в областной столице троллейбусном маршруте № 4 ездят только старые троллейбусы, у которых отваливаются двери прямо на ходу. Планируется, что в 2019 году в Вологду прибудут 15 троллейбусов, которые были списаны и не используются в Москве.

Тэги: троллейбусы
Фото transportfest.ru

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