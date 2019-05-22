Жительница Вологды торговала лосьонами со спиртом на дому

В Вологде задержали 45-летнюю женщину, которая на дому торговала спиртосодержащими лосьонами.

О том, что в одном из домов на улице Ленинградской незаконно торгуют алкоголем, в полицию сообщили местные жители. В ходе «контрольной закупки» сотрудниками полиции была задержана 45-летняя женщина.

— Факт незаконной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции был задокументирован в установленном порядке. Во время обыска в квартире сотрудники полиции изъяли 50 единиц алкоголя, который был приготовлен для дальнейшей реализации, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по ст. 171.4 УК РФ (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции). Женщине грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы сроком до 1 года.

Как ранее сообщал Newsvo, на прошлой неделе в Череповце задержали мужчину, который торговал контрафактной водкой в своем гараже, а одном из торговых павильонов на улице Ломоносова незаконно торговали спиртосодержащими жидкостями. Суррогат продавали по заниженной цене под видом косметического лосьона с содержанием этилового спирта 93%. Документов на товар работники торговой точки не предоставили. В итоге полиция изъяла из павильона 186 флаконов со спиртосодержащей жидкостью объемом 0, 25 литра каждый.