Житель Череповца торговал контрафактной водкой в своем гараже

В Череповце полицейские задержали мужчину, который торговал контрафактной водкой в своем гараже.

- В одном из гаражей в Северном районе города, была осуществлена закупка, в ходе которой было выявлено и изъято 13 бутылок водки. Владелец гаража осуществлял незаконную реализацию алкогольной продукции в нарушении действующего законодательства, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Кроме того, в одном из торговых павильонов на улице Ломоносова незаконно торговали спиртосодержащими жидкостями. Суррогат продавали по заниженной цене под видом косметического лосьона с содержанием этилового спирта 93%. Документов на товар работники торговой точки не предоставили. В итоге полиция изъяла из павильона 186 флаконов со спиртосодержащей жидкостью объемом 0, 25 литра каждый.