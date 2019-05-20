Житель Череповца торговал контрафактной водкой в своем гараже

20.05.2019 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали мужчину, который торговал контрафактной водкой в своем гараже.

- В одном из гаражей в Северном районе города, была осуществлена закупка, в ходе которой было выявлено и изъято 13 бутылок водки. Владелец гаража осуществлял незаконную реализацию алкогольной продукции в нарушении действующего законодательства, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Кроме того, в одном из торговых павильонов на улице Ломоносова незаконно торговали спиртосодержащими жидкостями. Суррогат продавали по заниженной  цене под видом косметического лосьона с содержанием этилового спирта 93%. Документов на товар работники торговой точки не предоставили.  В итоге полиция изъяла из павильона 186 флаконов со спиртосодержащей жидкостью объемом 0, 25 литра каждый.

Тэги: Торговля, алкоголь, контрафакт, спирт
Фото пресс-службы областного УМВД

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