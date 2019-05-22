Улицу Карла Маркса в Вологде с 22 мая по 23 июня будут перекрывать по ночам из-за ремонта

В Вологде с 22 мая по 23 июня ограничат движение автомобилей по улице Карла Маркса. Речь идет об участке от улицы Чернышевского до улицы Саммера. Из-за ремонта с 21 часа до 6 часов каждый день в указанные даты проезд машин по нему будет запрещен.

«Меры приняты для обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети города на улице Карла Маркса. Для удобства граждан ограничение введено в ночное время. Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие движение транспортных средств на указанных улицах и информирующие водителей о возможном пути объезда. Обращаем внимание водителей транспортных средств на неукоснительное соблюдение требований временных дорожных знаков», — прокомментировал заместитель начальника департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

Улица Карла Маркса - одна из девяти дорог Вологды, которые будут отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В списке также улицы Прокатова, Северная, Пугачева, Гагарина, Предтеченская, Некрасова, Пролетарская, Пошехонское шоссе.

Как ранее сообщал Newsvo, администрация Вологды сообщила о завершении аукционов по выбору подрядчиков для ремонта дорог по федеральной программе. Были разыграны три лота на общую сумму 417,5 млн рублей. Ремонтировать улицы в 2019 году будут те же фирмы, которые много раз выигрывали аукционы за последние годы - компании «Магистраль» и «Дорсервис».