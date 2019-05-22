В Вологде осудили офицера, спровоцировавшего аварию с четырьмя погибшими в Сокольском районе

В Вологде вынесли приговор виновнику смертельного ДТП, произошедшего 4 января на трассе в Сокольском районе.

Как ранее сообщал Newsvo, трагедия произошла около 11 часов утра на трассе Москва-Архангельск: автомобиль «Вольво» выехал на встречку и врезался в «Ниссан». В результате аварии четверо человек, ехавших в «Ниссане», погибли.

По данным главного военного управления СКР, за рулем «Вольво» в тот день находился военнослужащий войсковой части 77131, полковник Дмитрий Назаров. Не убедившись в безопасности обгона, он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Ниссаном». В результате ДТП погиб водитель «Ниссана» и трое его пассажиров. Пассажир «Вольво» получил тяжелые травмы.