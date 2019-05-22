В Вологде осудили офицера, спровоцировавшего аварию с четырьмя погибшими в Сокольском районе

22.05.2019 [Происшествия]

В Вологде вынесли приговор виновнику смертельного ДТП, произошедшего 4 января на трассе в Сокольском районе.

Как ранее сообщал Newsvo, трагедия произошла около 11 часов утра на трассе Москва-Архангельск: автомобиль «Вольво» выехал на встречку и врезался в «Ниссан». В результате аварии четверо человек, ехавших в «Ниссане», погибли.

По данным главного военного управления СКР, за рулем «Вольво» в тот день находился военнослужащий войсковой части 77131, полковник Дмитрий Назаров.  Не убедившись в безопасности обгона, он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Ниссаном». В результате ДТП  погиб водитель «Ниссана» и трое его пассажиров. Пассажир «Вольво» получил тяжелые травмы.

— Решением Вологодского гарнизонного военного суда Назарову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года, а также права управлять транспортными средствами сроком на 2,5 года. Суд также удовлетворил гражданские иски 3 потерпевших, обязав осужденного выплатить каждому из них по 1,88 млн рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда, — говорится в сообщении главного военного управления СКР.

Тэги: ДТП, приговор

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