Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Сокольском районе

04.01.2019 [Происшествия]

Четыре человека погибли в результате столкновения "Вольво" и "Ниссана" на трассе в Сокольском районе. Трагедия произошла сегодня около 11 часов утра.

«Произошло лобовое столкновение автомобилей «Вольво» и «Ниссан Ноут». В результате ДТП погибли четыре человека, ехавших в «Ниссане», - рассказали Newsvo в пресс-службе областного УМВД.

По предварительным данным, водитель "Вольво" , двигаясь в сторону Вологды, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Известно, что в автомобиле «Вольво» ехали три человека, их в данный момент обследуют медики. На месте аварии работают сотрудники полиции, причины аварии и обстоятельства происшесвтия устанавливаются.

Как отмечают в пресс-службе Упрдор "Холмогоры", ограничений и перерывов движения из-за аварии на трассе нет.

Upd 14:08:  В результате ДТП пострадал водитель "Вольво" и две его пассажирки 1966 и 1970 г.р.; в Ниссане погибли четыре человека: водитель 1999 г.р. (житель Великоустюгского района), две женщины и мужчина (личности устанавливаются).

Тэги: ДТП

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