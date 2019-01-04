Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Сокольском районе

Четыре человека погибли в результате столкновения "Вольво" и "Ниссана" на трассе в Сокольском районе. Трагедия произошла сегодня около 11 часов утра.

«Произошло лобовое столкновение автомобилей «Вольво» и «Ниссан Ноут». В результате ДТП погибли четыре человека, ехавших в «Ниссане», - рассказали Newsvo в пресс-службе областного УМВД.

По предварительным данным, водитель "Вольво" , двигаясь в сторону Вологды, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Известно, что в автомобиле «Вольво» ехали три человека, их в данный момент обследуют медики. На месте аварии работают сотрудники полиции, причины аварии и обстоятельства происшесвтия устанавливаются.

Как отмечают в пресс-службе Упрдор "Холмогоры", ограничений и перерывов движения из-за аварии на трассе нет.

Upd 14:08: В результате ДТП пострадал водитель "Вольво" и две его пассажирки 1966 и 1970 г.р.; в Ниссане погибли четыре человека: водитель 1999 г.р. (житель Великоустюгского района), две женщины и мужчина (личности устанавливаются).