В Вологде будут судить 32-летнего мужчину, который избил сына-младенца

22.05.2019 [Общество]

В Вологде передано в суд дело 32-летнего мужчины, который избил своего восмимесячного сына. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего).

Как ранее сообщал Newsvo, восьмимесячный мальчик с тяжелыми травмами головы был доставлен в больницу  вечером 26 декабря. По месту жительства ребенка в связи с поступившей информацией незамедлительно выехали следователи областного аппарата СУ СК РФ.

Выяснилось, что соседи сообщили в дежурную часть о конфликте в семье, в которой воспитывается пострадавший мальчик. Полицейские приехали на место, обнаружили у матери следы побоев и решили изъять из семьи восьмимесячного мальчика и его четырехлетнего брата.

— Для проверки информации о возможном насилии и по отношению к детям проведено их обследование, выявившее у 8-месячного ребенка тяжелую травму, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, ночью 24 декабря пьяный обвиняемый нанес своему сыну не менее двух ударов по голове.  Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, повлекшую за собой тяжкий вред здоровью.

Выяснилось также, что мать ребенка ранее привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.  Следователи инициировали лишение родительских прав обоих родителей пострадавшего мальчика.

— Решением суда исковое заявление удовлетворено, малолетние дети в настоящее время воспитываются в государственных учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей, — сообщает региональное управление следственного комитета.

Тэги: дети, жестокость

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