Быстрее, легче, мощнее: топ-5 лучших SSD-дисков

21.05.2019 [Новости компаний]

Быстрее, легче, мощнее: топ-5 лучших SSD-дисков

Отсутствие шума, надежность, скорость — качества, благодаря которым SSD-накопители завоевали наивысший кредит доверия пользователей. Каким моделям отдать предпочтение?

Kingston A400

Твердотельный накопитель Kingston A400 подходит для домашних и офисных ПК. Оснащен флеш-памятью TLC NAND и контроллером Phison. Диагональ SSD-диска составляет 2,5 дюйма — это самый популярный форм-фактор, подходящий для большинства компьютеров и ноутбуков. Объем — 120 ГБ.

Samsung 860 EVO

SSD-накопитель с интерфейсом SATA 3 и флеш-памятью Samsung V-NAND четвертого поколения, выполненной по технологии TLC, позволит хранить до 250 ГБ информации. Скорость последовательной записи достигает 520 МБ/с, а скорость чтения с устройства — 550 МБ/с.

Patriot Burst

Устройство выполнено в традиционном 2,5-дюймовом форм-факторе, поэтому подходит для большинства компьютерных систем. Скорость чтения достигает 555 МБ/с, а скорость записи — 500 МБ/с.

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Crucial BX500

Объем составляет 240 ГБ. Этого достаточно не только для мгновенной загрузки операционной системы и ресурсоемких программ, но и для хранения важных файлов под рукой. Производитель гарантирует 1,5 миллиона часов работы. Заявленные скорости последовательного чтения и записи — 540 и 500 МБ/с соответственно.

A-Data Ultimate SU650

Твердотельный накопитель отличается хорошей вместительностью (240 ГБ), высокой скоростью записи и считывания данных и доступной ценой. Флеш-память изготовлена по технологии TLC. Одно из главных преимуществ модели — время наработки на отказ. Срок использования 2 миллиона часов.

WD Blue SSD 3D NAND

Продуктивный SSD-накопитель с интерфейсом SATA 3 представляет собой оптимальное сочетание качества и приемлемой стоимости. Скорость считывания составляет 560 МБ/с, скорость записи — 530 МБ/с, объем — 500 ГБ.

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