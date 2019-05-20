В Вологде снова загорелся деревянный дом на улице Мира, 25

В Вологде снова загорелся расселенный деревянный дом на улице Мира, 25. Как сообщили в областном УМЧС, сообщение пожарным поступило около 20 часов.

Напомним, в ночь на 24 августа 2018 года этот дом уже горел. Тогда причиной пожара был поджог.

Дом на Мира, 25 был построен в 1907 году и в 2006-м признан аварийным. Его расселили летом 2015 года и должны были снести до 31 декабря 2015 года.

Напомним, в сентябре 2018 года в Вологде был введен мораторий на продажу и аренду муниципальных участков, на которых пожары в расселенных домах произошли после 1 июня 2018 года.

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