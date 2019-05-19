В Череповце ищут подростков, разбивших камнем стекло трамвая

Транспортное предприятие Череповца просит помощи в поимке подростков, которые, кинув камень в трамвай, разбили лобовое стекло. Инцидент произошёл под железнодорожным мостом на маршруте № 4 ещё 16 мая. Но хулиганов до сих пор не нашли, на вид им 13-14 лет.

«Уважаемые автовладельцы, возможно на ваших видеорегистраторах зафиксированы хулиганы. Всем, кто обладает какой-либо информацией, просьба обратиться по телефону: 8-900-535-20-80, либо в полицию 02», — говорится в сообщении группы «Череповецкий транспорт» ВКонтакте.

Ранее NewsVo рассказывал о случае в одном из череповецких автобусов. Там мужчина, отказываясь платить за проезд своего сына, выкинул кондуктора на асфальт. В отношении него теперь расследуется дело по статье «Побои».