В Череповце ищут подростков, разбивших камнем стекло трамвая

19.05.2019 [Происшествия]

Транспортное предприятие Череповца просит помощи в поимке подростков, которые, кинув камень в трамвай, разбили лобовое стекло. Инцидент произошёл под железнодорожным мостом на маршруте № 4 ещё 16 мая.  Но хулиганов до сих пор не нашли, на вид им 13-14 лет.  

«Уважаемые автовладельцы, возможно на ваших видеорегистраторах зафиксированы хулиганы. Всем, кто обладает какой-либо информацией, просьба обратиться по телефону: 8-900-535-20-80, либо в полицию 02», — говорится в сообщении группы «Череповецкий транспорт» ВКонтакте.

Ранее NewsVo рассказывал о случае в одном из череповецких автобусов. Там мужчина, отказываясь платить за проезд своего сына, выкинул кондуктора на асфальт. В отношении него теперь расследуется дело по статье «Побои».

Тэги: хулиганы, подростки, трамвай

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