В Вологде из-за сообщений о минированиях эвакуировали вокзал и несколько торговых центров

18.05.2019 [Происшествия]

В Вологде из-за сообщений о минировании эвакуировали вокзал. Об этом пишут в соцсетях очевидцы.

Как пояснили Newsvo в пресс-службе областного УМВД, спецслужбы прибыли на место после анонимного звонка о заложенной бомбе. Здание проверено, информация не подтвердилась.

В соцсетях вологжане пишут, что сегодня во второй половине дня также были эвакуированы торговые центры "Рио", ЦУМ, "Макси" на улице Горького.

- Силы и средства территориального гарнизона осуществляют реагирование на сообщения о минировании на объектах г. Вологда, г. Череповец, пгт. Шексна и Череповецкого района, - сообщает сайт областного УМЧС.

Тэги: эвакуация, сигнал о минировании

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