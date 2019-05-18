В Вологде из-за сообщений о минированиях эвакуировали вокзал и несколько торговых центров

В Вологде из-за сообщений о минировании эвакуировали вокзал. Об этом пишут в соцсетях очевидцы.

Как пояснили Newsvo в пресс-службе областного УМВД, спецслужбы прибыли на место после анонимного звонка о заложенной бомбе. Здание проверено, информация не подтвердилась.

В соцсетях вологжане пишут, что сегодня во второй половине дня также были эвакуированы торговые центры "Рио", ЦУМ, "Макси" на улице Горького.