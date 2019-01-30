Десять школ и бизнес-центр в Вологде эвакуировали из-за звонков о минировании

Школа № 42.

В Вологде, Череповце и нескольких других городах России эвакуируют детей из школ, а также сотрудников некоторых торговых центров. Происходящее напоминает ситуацию в сентябре 2017 года, когда из-за анонимных звонков о минировании торговых центров были зафиксированы в нескольких городах России.

В соцсетях жители Вологды сообщают, что сегодня утром были эвакуированы ученики и персонал десяти школ. Номера школ в администрации города не называют, но в соцсетях пишут о №№ 1, 5, 13, 14, 26, 37, 42.

Сначала появилось сообщение об эвакуации школы №42

- Кто-то позвонил, сообщил, что школа заминирована, всех эвакуировали а ближайшие школы. Старшие классы - в 14 школу, младших - в 104 сад, - пишет Рома Кузнецов. - 37 школа тоже самое, - пишет Дмитрий Гавриленко. - 5 тоже эвакуировали, - пишет Влад Роднин.

В пресс-службе администрации Вологды сказали, что старшие классы распустили по домам, младших школьников размещают в детсадах.

По данным Newsvo, полученным из собственных источников, эвакуировали также сотрудников всех фирм в бизнес-центре "Диалог" на улице Мальцева.

В соцсетях пишут, что машины правоохранителей подъехали также к ТЦ "РИО", гостинице "Атриум" на Герцена, областной больнице на Пошехонском шоссе и на Лечебной, горбольнице на Советском проспекте. Как сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения, из административного здания горбольницы эвакуируют сотрудников. Из здания на Предтеченской, где находятся различные департаменты, в том числе здравоохранения, людей эвакуировали, но после обследования помещений пустили обратно.

ТЦ "Диалог". Фото Newsvo.

Причиной стали электронные сообщения о минировании. Отметим, что вчера и сегодня из-за таких же сообщений эвакуировали детей из школ в Великом Новгороде, Омске, Красноярске, Барнауле, Архангельске. А в Мурманске эвакуируют также мэрию и правительство, сообщает Интерфакс.

В Череповце также зафиксированы подобные сообщения. Мэр Череповца Елна Авдеева сказала, что они поступили по электронной почте:

«Сегодня в 9.53 по электронной почте поступило сообщение, что все наши школы, общеобразовательные учреждения, а также торговый центр «Северо-Западный» заминированы. Аналогичные сообщения получили и в Вологде. Сейчас ситуация полностью под контролем. Сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия. В «Северо-Западном» прошла эвакуация, 25 сотрудников были эвакуированы, сейчас завершается обследование торгового центра. В течение дня все школы также будут обследованы без эвакуации. Панике поддаваться не нужно, ситуация под контролем».

Напомним, похожие анонимные телефонные звонки о "минировании" торговых центров были зафиксированы в нескольких городах России в сентябре 2017 года. В Вологде тогда были эвакуированы посетители нескольких торговых центров. По данным РБК, из-за этих звонков государство потратило 300 млн руб. на эвакуацию людей.

В пресс-службе УМВД пояснили, что информация о звонках проверяется. Newsvo ждет официальных комментариев УМЧС и городской администрации.

UPD: В пресс-службе УМВД комментариев не дали, сказав, что в ситуации разбирается УФСБ. В УМЧС происходящее также не комментируют, там лишь сказали, что пожаров в школах нет.

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