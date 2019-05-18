Вологодская область вошла в молочный топ-10 регионов России

Топ-10 профицитных регионов по молоку за 2018 год составил Центр изучения молочного рынка. В рейтинг попала и Вологодская область.

Она с показателем в 233,5 тысяч тонн занимает шестое место, уступив позиции Алтаю, Удмуртии, Татарстану, Мордовии и Кировской области. От лидера рейтинга – Алтайского края – наш регион отстаёт почти в два раза. Хотя там в 2018 году уровень профицита молока снизился на 5,7% до 486 тысяч тонн, пишет Dairy News.

Ранее NewsVo писал, что Вологодская область в 2019 году получит 9,4 млн рублей субсидии на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации. Средства будут выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». При этом в 2020 году сумма субсидии составит 14,3 млн. рублей, в 2021 г. – 10,1 млн. рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.