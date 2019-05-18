Вологодская область вошла в молочный топ-10 регионов России

18.05.2019 [Экономика]

Топ-10 профицитных регионов по молоку за 2018 год составил Центр изучения молочного рынка. В рейтинг попала и Вологодская область.

Она с показателем в 233,5 тысяч тонн занимает шестое место, уступив позиции Алтаю, Удмуртии, Татарстану, Мордовии и Кировской области.  От лидера рейтинга – Алтайского края – наш регион отстаёт почти в два раза. Хотя там в 2018 году уровень профицита молока снизился на 5,7% до 486 тысяч тонн, пишет Dairy News.

Ранее NewsVo писал, что Вологодская область в 2019 году получит 9,4 млн рублей субсидии на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации. Средства будут выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта  «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». При этом в 2020 году сумма субсидии составит 14,3 млн. рублей, в 2021 г. – 10,1 млн. рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. 

 

Тэги: молоко, рейтинги

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

На жителя Верховажья составили протокол об оскорблении власти из-за статуса о Путине в соцсети
В Вологде на пожаре в квартире погиб журналист Николай Гуляев
Журналистка из Вологды задала вопрос Путину о строительстве полигона на станции Шиес в Архангельской области
Вологжанин, которому надоел плач своей дочери, подбросил ее в роддом на улице Пирогова
Зарплаты вологодского губернатора и его замов за 2018 год составили от 300 до 500 тысяч рублей в месяц
ФАС обязала мусорных регоператоров в Вологодской области пересчитать валовую выручку
В Череповце хулиган, не желая оплачивать проезд сына, выкинул кондуктора из автобуса
В Вологде пациенты собирают подписи за сохранение диабет-центра
Житель Вологды до смерти избил бейсбольной битой пришедшего к нему домой незнакомца
Собутыльники спрятали труп убитого соседа в подъезде дома в Череповце
15.05.2019 [Общество]

Вологжанин больше месяца требует у регоператора убрать незаконную свалку на улице Ленинградской

2075
1
16.05.2019 [Общество]

Контракты на ремонт 40 дворов в Вологде опять достались «Магистрали» и «Дорсервису»

1876
1
14.05.2019 [Экономика]

ФАС обязала мусорных регоператоров в Вологодской области пересчитать валовую выручку

4124
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодская область вошла в молочный топ-10 регионов России
На череповчанина, выкинувшего кондуктора из автобуса, завели уголовное дело
В Вологде пенсионерку оштрафовали на 8 тысяч рублей за продажу "шпионских" брелоков
Девять китайцев, монтировавших сушильный цех на улице Элеваторной в Вологде, выдворят за пределы России
В Череповце хулиган, не желая оплачивать проезд сына, выкинул кондуктора из автобуса
Журналистка из Вологды задала вопрос Путину о строительстве полигона на станции Шиес в Архангельской области
В Череповце перевозчика, у которого пассажиров возил лишенный прав водитель, оштрафовали на 100 тысяч рублей
 


15.05.2019 [Общество]

Неправильные тарифы и непрофильные пациенты: конфликт с диабет-центром в Вологде остается нерешенным

2267
0
18.05.2019 [БлогоVO]

Простота хуже воровства

135
0
18.05.2019 [Обзор Прессы]

Умер в «приемной комнате»

142
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика