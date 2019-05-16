Вологжанина, убившего полуторамесячную дочку своей сожительницы, приговорили к 20 годам лишения свободы

16.05.2019 [Происшествия]

В Вологде вынесли приговор 24-летнему местному жителю, который убил полуторамесячную дочку своей сожительницы из-за того, что та плакала.

Как ранее сообщал Newsvo, тело ребенка было обнаружено 5 августа в одной из комнат общежития на улице Преображенского, 49. По подозрению в убийстве ребенка был арестован 24-летний сожитель  ее матери. Ранее молодой человек уже был судим за насильственные преступления, а в феврале 2018 года  освободился из мест лишения свободы. После этого он начал сожительствовать с 20-летней матерью-одиночкой, у которой в июне 2018 года родилась вторая дочь. 31 июля вологжанка с новорожденной дочкой вернулась из перинатального центра домой. По версии следствия, в период с 1 по 4 августа, пока мать ребенка подрабатывала продавцом, мужчина неоднократно избивал ее 1,5-месячную дочку, будучи недоволен ее плачем. Как установили следователи, девочка умерла в ночь на 5 августа от травмы головы.

- Следствием и судом было установлено, что 4 августа 2018 года в общежитии в Вологде 24-летний мужчина несколько раз применял насилие к 1,5 месячной дочери сожительницы. Будучи недоволен плачем ребенка, он с силой раскачивал коляску, а также наносил удары руками и твердыми предметами по телу девочки. Своими умышленными действиями мужчина причинил закрытую черепно-мозговую травму с перелом лобной кости, от которых ночью наступила смерть потерпевшей, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Приговором суда 24-летнему мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и последующим ограничением свободы на 1,5 года.

Напомним, ранее был вынесен приговор матери погибшей девочки. Она была признана виновной по двум эпизодам заведомого оставления ребенка без помощи (ст. 125 УК РФ). Ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 220 часов.

Тэги: приговор, дети, гибель ребенка, жестокость

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

На жителя Верховажья составили протокол об оскорблении власти из-за статуса о Путине в соцсети
В Вологде на пожаре в квартире погиб журналист Николай Гуляев
ФАС обязала мусорных регоператоров в Вологодской области пересчитать валовую выручку
Зарплаты вологодского губернатора и его замов за 2018 год составили от 300 до 500 тысяч рублей в месяц
В Вологде пациенты собирают подписи за сохранение диабет-центра
Вологжанин, которому надоел плач своей дочери, подбросил ее в роддом на улице Пирогова
Федор Конюхов впервые в истории пересек Тихий океан на весельной лодке
В Вологде снова загорелся выявленный памятник архитектуры на улице Гоголя, 116
В Вологде на засеянных «Магистралью» по новой технологии газонах не взошла трава
В Вологодском районе поисковики обнаружили минометную мину
15.05.2019 [Общество]

Вологжанин больше месяца требует у регоператора убрать незаконную свалку на улице Ленинградской

1695
0
14.05.2019 [Общество]

Регоператор «Чистый след» покупает в лизинг внедорожник «Mitsubishi Pajero Sport 3»

1990
0
14.05.2019 [Экономика]

ФАС обязала мусорных регоператоров в Вологодской области пересчитать валовую выручку

3846
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Премьера фильма о маслоделе Верещагине состоится в Череповце
Вологжанина, убившего полуторамесячную дочку своей сожительницы, приговорили к 20 годам лишения свободы
В Соколе из горящей квартиры спасли женщину и двоих ее детей
Собутыльники спрятали труп убитого соседа в подъезде дома в Череповце
В Екатеринбурге продолжается несанкционированная акция против строительства храма в сквере
Футбольные команды из Вологды и Череповца вышли в полуфинал кубка "Золотое кольцо"
Вологодская область в 2019 году получит дополнительные 9,4 млн рублей на поддержку фермеров
 


15.05.2019 [Общество]

Неправильные тарифы и непрофильные пациенты: конфликт с диабет-центром в Вологде остается нерешенным

1765
0
16.05.2019 [БлогоVO]

У большинства российских семей беда со сбережениями.  Этих сбережений попросту НЕТ

119
0
16.05.2019 [Обзор Прессы]

Не инструмент репрессий. Как судят за оскорбление чувств верующих

257
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика