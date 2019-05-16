Вологжанина, убившего полуторамесячную дочку своей сожительницы, приговорили к 20 годам лишения свободы

В Вологде вынесли приговор 24-летнему местному жителю, который убил полуторамесячную дочку своей сожительницы из-за того, что та плакала.

Как ранее сообщал Newsvo, тело ребенка было обнаружено 5 августа в одной из комнат общежития на улице Преображенского, 49. По подозрению в убийстве ребенка был арестован 24-летний сожитель ее матери. Ранее молодой человек уже был судим за насильственные преступления, а в феврале 2018 года освободился из мест лишения свободы. После этого он начал сожительствовать с 20-летней матерью-одиночкой, у которой в июне 2018 года родилась вторая дочь. 31 июля вологжанка с новорожденной дочкой вернулась из перинатального центра домой. По версии следствия, в период с 1 по 4 августа, пока мать ребенка подрабатывала продавцом, мужчина неоднократно избивал ее 1,5-месячную дочку, будучи недоволен ее плачем. Как установили следователи, девочка умерла в ночь на 5 августа от травмы головы.

- Следствием и судом было установлено, что 4 августа 2018 года в общежитии в Вологде 24-летний мужчина несколько раз применял насилие к 1,5 месячной дочери сожительницы. Будучи недоволен плачем ребенка, он с силой раскачивал коляску, а также наносил удары руками и твердыми предметами по телу девочки. Своими умышленными действиями мужчина причинил закрытую черепно-мозговую травму с перелом лобной кости, от которых ночью наступила смерть потерпевшей, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Приговором суда 24-летнему мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и последующим ограничением свободы на 1,5 года.

Напомним, ранее был вынесен приговор матери погибшей девочки. Она была признана виновной по двум эпизодам заведомого оставления ребенка без помощи (ст. 125 УК РФ). Ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 220 часов.