В Вологде вынесли первый приговор по делу о гибели полуторамесячной девочки в общежитии на Преображенского

В мировом суде вынесли приговор 20-летней Анне П., которая в августе 2018 года оставила свою полуторамесячную дочь со своим пьяным сожителем. Тело ребенка было обнаружено 5 августа в одной из комнат общежития на улице Преображенского, 49.

Мать погибшей девочки признана виновной по двум эпизодам заведомого оставления ребенка без помощи (ст. 125 УК РФ). Ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 220 часов.

Напомним, в августе был арестован 24-летний сожитель вологжанки. Ранее он был судим за насильственные преступления, а в феврале 2018 года освободился из мест лишения свободы. После этого он начал сожительствовать с 20-летней матерью-одиночкой, у которой в июне 2018 года родилась вторая дочь. 31 июля вологжанка с новорожденной дочкой вернулась из перинатального центра домой. По версии следствия, в период с 1 по 4 августа, пока мать ребенка подрабатывала продавцом, мужчина неоднократно избивал ее 1,5-месячную дочку, будучи недоволен ее плачем. Как установили следователи, девочка умерла в ночь на 5 августа от травмы головы.

Судом установлено, что Анна П. работала в пивном магазине «Ваша точка» с 10 утра до 10 утра следующего дня. При этом свою годовалую старшую дочь она оставляла со злоупотребляющими алкоголем мачехой и ее сожителем.

- Оставшись без присмотра, ребенок в одном нижнем белье ушел из дома и был обнаружен посторонними лицами в магазине, находящемся в том же доме. Были вызваны сотрудники полиции, которые доставили ребенка в областную детскую больницу, откуда мать забрала ребенка через день в 16 часов. Несмотря на это, оставление ребенка дома с лицами, злоупотребляющими спиртными напитками, продолжилось и после этого случая, - сообщает объединенная пресс-служба судов по Вологосдкой области.

Свою вторую дочку, родившуюся в июне 2018 года, вологжанка, уходя на сутки на работу, оставляла с пьянствующим сожителем Василием И.

Рассмотрение уголовного дела в отношении него сейчас продолжается в Вологодском областном суде. Мужчина обвиняется в убийстве девочки. Свою вину он отрицает:

Cогласно обвинительному заключению, 4 августа мужчина в состоянии алкогольного опьянения стал с силой раскачивать коляску, в которой лежала девочка, потому что она плакала и мешала ему отдыхать. В результате ребенок ударялся о детали коляски головой, шеей, туловищем, а также конечностями. Кроме того, вологжанин нанес множественные удары по голове, шее, туловищу и конечностям девочки. Вскоре она умерла в результате полученной закрытой черепно-мозговой травмы.

Как ранее сообщало региональное следственне управление, судебно-психиатрическая экспертиза показала, что 24-летний обвиняемый страдает психическим расстройством, которое не влечет его невменяемости.

Напомним, что позже было возбуждено еще уголовное дело:

- Следователи СКР пришли к выводу о том, что одним из условий совершения преступления явился ненадлежащий контроль со стороны сотрудников УМВД России по г.Вологде за 24-летним вологжанином, сменившим место жительства без их ведома, будучи условно-досрочно освобожденным из мест лишения свободы от наказания за корыстно-насильственные преступления. В результате также возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ - халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека, - сообщает региональное следственне управление. Соответствующая информация была опубликована на сайте следственного комитета РФ.

Сестра погибшей девочки после трагедии была передана в специальное детское учреждение для прохождения реабилитации.