В Вологде пациенты собирают подписи за сохранение диабет-центра

Евгения Сибирцева

Диабет-центр в Вологде, где пациенты получают бесплатную медпомощь врачей-специалистов, с июня перестанет принимать пациентов, а вскоре его, возможно, закроют совсем из-за недостатка финансирования из областного бюджета. Пока департамент пишет отписки руководству центра, а сам центр при поддержке УФАС собирается судиться чиновниками из-за неправомерного тарифа на медуслуги, пациенты начали собирать подписи, ведь под угрозой их здоровье. Что происходит с диабет-центром, который несколько лет назад областные власти «рекламировали» как высокотехнологичный центр медпомощи, разбирался Newsvo.

Цифры важнее людей?

В этом году в диабет-центре в Вологде перестали делать бесплатные анализы, об этом Newsvo писал в марте. А 6 мая на сайте диабет-центра в Вологде появилось объявление:

- Информируем вас о прекращении приема пациентов с 06 июня 2019 года по адресу г. Вологда ул. Герцена д. 42. Выезды бригады врачей Вологодского регионального диабетологического центра для оказания специализированной помощи населению в 2019 году будут осуществляться по графику.

По графику – это до тех пор, пока хватит выделенного финансирования из областного бюджета.

- У нас объемов осталось на работу примерно до середины июля. Но если нам средства с городского приема с Вологде, который закроется с 6 июня, «перекинут» на районы, то тогда мы сможем выезжать до конца июля и может даже до августа. Это плановое задание мы выполнить должны. А если потом финансирования не добавят, то потом придется закрыться, - пояснил NewsVo директор ООО "Вологодский региональный диабет-центр" Андрей Осипов.

Объемы работ для диабет-центра задает областной департамент здравоохранения. Это, в частности, количество пациентов, которых должен принять центр за год, анализы, выезды в районы области. Невыполнение этого показателя в 2018 году стало одной из причин, по которой чиновники снизили объем работ для диабет-центра на 2019 год. Если брать в расчет только цифры, то логика департамента здравоохранения понятна: на 2019 год центру выделили сумму, покрывающую затраты на прием и обслуживание того количества пациентов, которых диабет-центр принял в 2018 году.

- По результатам анализа, проведенного комиссией по разработке территориальной Программы ОМС, выяснилось, что в 2018 году объемы Центром не были выполнены, а часть пациентов попадала в Центр без диагноза «сахарный диабет» и без направления лечащего врача. Ввиду неисполнения планового задания объемы были сокращены под факт выполнения 2018 года, а руководству Центра было рекомендовано соблюдать порядок приема пациентов, - говорится в ответе департамента здравоохранения на запрос Newsvo.

Андрей Осипов пояснил, что в 2018 году объемы были выполнены не полностью из-за нехватки врачей, но к концу года кадровый вопрос был решен. Однако теперь проблема в другом: в диабет-центре есть врачи, которые готовы принять большее количество диабетиков, чем в 2018 году, но нет средств, чтобы оплачивать их работу в течение всего года, поскольку финансирование выделено по итогам 2018 года – то есть на то количество пациентов, которое смог принять центр, когда врачей не хватало.

Эту проблему в начале марта обсудили в вологодском региональном отделении Общероссийского народного фронта. Туда обратились активисты вологодского "Объединения больных сахарным диабетом", обеспокоенные тем, что диабет-центр может закрыться. Результат обсуждения был фактически нолевым. Андрей Осипов объяснил, что центр готов выйти на прежний объем работы, в том числе в районах Вологодской области, а эксперты ОНФ рекомендовали департаменту здравоохранения вместе с ФОМС пересмотреть плановое задание в интересах пациентов. Пока этого так и не сделали.

- По сравнению с выполненными объемами 2018 г., когда медицинская организация выполнила 52 000 посещений, на 2019г. было запланировано всего 42 000 посещений. При этом не учтено, что в Вологодский диабетологический центр в конце 2018 г. на работу приехало 4 врача-специалиста из других регионов России, что позволяло выполнить задание в объеме 80 000 посещений. <…> В Вологодской области более 42 000 больных сахарным диабетом, и число их продолжает стремительно увеличиваться! Для полного охвата всех больных сахарным диабетом специализированной медицинской помощью, в соответствии с клиническими рекомендациями, необходимо более 450 000 посещений в год! – говорится в открытом письме, которое Newsvo предоставили в диабет-центре.

Напомним, диабет-центры в Вологде и районах области должны были стать "высокотехнологичными центрами помощи", как говорил в 2014 году губернатор Олег Кувшинников. В 2015 году диабет-центры открылись в Череповце и Вологде, затем в 2016 году - филиал центра в Шексне, в начале 2017 года - в Соколе, летом 2017 года – в Грязовце. Эти центры были учреждены в рамках государственно-частного партнерства в рамках соглашения между компанией «Ново-Нордиск» из Дании, производящей инсулин, и правительством Вологодской области (ред. - позднее первую сторону стал представлять Андрей Осипов, а не сама компания «Ново-Нордиск»). В августе 2017 года диабет-центр в Вологде получил статус регионального и переехал из Заречья в центр города на улицу Герцена.

По словам главврача диабет-центра Андрея Осипова, в Вологду, чтобы работать в диабет-центре, из других городов приехали десять врачей-специалистов, в том числе эндокринологи, офтальмологи, кардиологи. Если финансирования будет не хватать, они уедут обратно.

- Это врачи высшей категории, кандидаты наук. Но того объема средств, которое нам выделили на 2019 год, не хватит, чтобы содержать такое количество специалистов. Объемы у нас практически закончились, через два месяца они закончатся совсем (ред. – имеется в виду объем работ, на который выделили средства), соответственно, средств на содержание этих врачей не будет. Мне их придется отправить либо по домам, либо перевести в другой регион. Я в конце прошлого года писал [в департамент здравоохранения], что мы привезли врачей и готовы оказывать помощь большему количеству пациентов, а этого финансирования не хватит, чтобы содержать такое количество специалистов. Но воз и ныне там, - говорит Андрей Осипов.

К слову, эндокринолог Нина Холмская из Санкт-Петербурга также ведет дополнительный прием по полисам ОМС один раз в неделю в поликлинике № 1, но даже с учетом этого врачей этой специальности там не хватает – все талоны разобраны на месяц вперед, уже в апреле все было занято до конца мая. Если Нина Холмская перестанет принимать в диабет-центре, то прекратятся и ее приемы в поликлинике.

В департаменте здравоохранения считают по-другому: там полагают, что выделенных диабет-центру объемов должно хватать:

- Этих объемов было бы достаточно, чтобы центр продолжал работать, - сказали Newsvo в пресс-службе ведомства. – Объемы на 2019 год не ниже уровня 2017 года.

То есть чиновники не планируют увеличивать количество пациентов, которых может принять диабет-центр, несмотря на то, что такая возможность у него теперь есть?

Диабет-центр в Вологде на улице Герцена, 42. Фото vk.com/diabet35.

Странные тарифы

Еще одним камнем преткновения стал тариф – та сумма, исходя из которой финансируется работа диабет-центра.

- Мы в декабре прошлого года получили лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи – теперь мы можем ставить диабетикам помпы (ред. – прибор, подающий в организм инсулин). Мы поставили три помпы в 2018 году и две – в этом. Согласно приказу федерального Фонда обязательного медицинского страхования, медучреждения, которые оказывают такие услуги, должны переводить на третий уровень и получать финансирование по соответствующему тарифу. Но ни департамент, ни ФОМС не переводят наш диабет-центр на этот уровень, поэтому тариф остается прежним (ред. – как для организаций второго уровня), - рассказал NewsVo Андрей Осипов.

По его словам, из-за того, что тариф не соответствует расходам, диабет-центр несет убытки:

- То есть страховая компания нам не полностью компенсирует расходы – потому что низкий тариф и мало заданного объема работы. Для оптимизации этих убытков и было принято решение закрыть диабет-центр в Вологде. Департамент и ФОМС ограничились отписками и ничего не сделали. УФАС и мы будем теперь подавать иск в суд. Но проблема еще в том, что суды длятся долго, до полугода и более, мы за это время просто уйдем в минус, нам будет не выбраться оттуда.

В подтверждение того, что установленный для диабет-центра тариф недостаточен, Андрей Александрович приводит еще один факт:

- Главные врачи Вологодской и Череповецкой больниц, которые тоже выезды врачей организуют, они подали в департамент письма с просьбой увеличить тариф (ред. – на финансирование этих выездов в районы). То есть даже им не хватает того тарифа, который для них установлен, хотя он выше, чем для диабет-центра, потому что эти больницы уже относятся к третьему уровню медуреждений*. При этом они на выездах анализы не берут в отличие от нас. То есть того высокого тарифа не хватает даже на выезды врачей без анализов, а нам более низкого должно хватать на выезды с взятием анализов, - удивляется распределению финансирования Андрей Осипов. - Департамент и ФОМС ссылаются на то, что у них нет объемов на то, чтобы выделить нам средства на установку помп, потому что все объемы были запланированы до конца года, а раз нет объемов, то нет и уровня (ред. – третьего), - пояснил он.

Однако это объяснение департамента выглядит странным на фоне приказа, который издало само ведомство в 2019 году:

- Есть такой приказ № 60 департамента здравоохранения Вологодской области от 23 января 2019 года. Этим приказом они перевели Вологодский госпиталь ветеранов войн из второго уровня медицинских организаций в третий – на основании того, что 25 декабря они получили лицензию на установку инсулиновых помп. Такую же, какую мы получили 10 декабря. А объем оказываемой медпомощи им «дали» 31 января на комиссии. При этом первую помпу в госпитале установили только в конце марта (ред. – помпы там устанавливают не пациентам госпиталя, а диабетикам), а финансирование по новому тарифу они получали уже с 1 января. То есть мы ставим помпы с 2018 года, но нас до сих пор не перевели на третий уровень и не финансируют по соответствующему тарифу, а госпиталь поставил первую помпу в марте, а им этот тариф установили с января (ред. – фактически задним числом), - удивляется Андрей Осипов.

Его поражает не только дикриминация диабет-центра с точки зрения тарифов, но и расстановка приоритетов:

- Целевому учреждению – диабетологическому – объемов на установку помп не дают, а госпиталю, который не специализируется на диабете (и где всего один эндокринолог), эти объемы дали.

Примечательно, что получить лицензию на установки диабетических помп диабет-центру рекомендовали в областном правительстве. На совещании в июне 2018 года замгубернатора Олег Васильев сказал Андрею Осипову, что в Вологодской области есть много диабетиков, которые уезжают ставить помпы в Москву и Петербург. Это означает, что деньги территориального ФОМС уходили туда.

- Он сказал, что если мы получим лицензирование на установку помп здесь, в Вологде, то нам дадут нужные объемы – на 10-12 помп. Осенью мы эту лицензию получили. А в итоге такая ерунда, - говорит Андрей Осипов.

Председатель "Объединения больных сахарным диабетом" Елена Шилова, которая присутствовала на этом совещании, подтвердила эту информацию. По ее словам, главный врач областной больницы №1 Дмитрий Ваньков также высказывался за то, чтобы диабет-центр ставил пациентам помпы.

- За время работы была открыта клиника в центре Вологды, дополнительные офисы в г. Грязовец и п. Шексна, вел выездную работу в 23 районах Вологодской области. В последние месяцы работы врачебной помощью были охвачены даже такие удаленные районы, как Вытегорский, Никольский, Устюженский, Великоустюгский. Специалистами Центра регулярно проводились мероприятия по выявлению сахарного диабета у населения, участие в городках здоровья в районных центрах, обследование на крупных предприятиях города, и все это – бесплатно! В итоге, впервые выявлен сахарный диабет у более, чем 1 200 больных, которым своевременно назначено лечение. «Школы самоконтроля» для больных сахарным диабетом, проводимые силами специалистов Центра позволили обучить несколько тысяч пациентов способам самоконтроля, технике инъекций, правильному питанию и образу жизни с этим заболеванием, - говорится в письме диабет-центра, которое предоставили Newsvo.

Бесплатный анализ, которого нет

Ситуация с диабет-центром «высветила» еще одну проблему. Оказалось, что анализ на гликированный гемоглобин (ред. - средний уровень сахара крови), который положен всем диабетикам бесплатно по полису ОМС, в районах области… сдать негде. Его рекомендовано сдавать раз в квартал, но минимум хотя бы раз в полгода. Кровь на этот анализ берут у диабетиков в районах области специалисты выездных бригад диабет-центра. Каким образом эти пациенты проверяли свой гликированный гемоглобин до появления в области диабет-центров, можно только догадываться. Скорее всего, многие даже не знали о необходимости этого анализа. Более того, некоторые пациенты рассказали Newsvo, что их направляли сдавать этот анализ платно, что является незаконным.

На вопрос Newsvo, как будут сдавать этот анализ диабетики в районах, если центр закроется, в пресс-службе департамента здравоохранения заверили, что эту услугу будут предоставлять выездные бригады Вологодской областной больницы:

- Если руководство диабет-центра примет решение выйти из системы ОМС, то объемы будут распределяться (в том числе и на забор анализов) на областную больницу, специалисты которой и так выезжают в районы и в составе своих медицинских бригад имеют и эндокринологов. Будет производиться забор анализов, в том числе и на гликированный гемоглобин. Департамент здравоохранения полностью поддерживает выездную работу, которая была организована диабет-центром.

"Прошли всех нужных врачей, и все бесплатно"

Тем временем диабетики в Вологде начали собирать подписи за сохранение диабет-центра. Они считают, что учреждение должно работать:

- Моя дочь больна диабетом 1 типа более 11 лет. Заболела, когда ей было 10. Отличный мониторинг болезни, отслеживание, лечение и т.д., когда ты находишься на учете в детской поликлинике. С переходом во взрослую жизнь и взрослую поликлинику качество жизни больного диабетом меняется... Чтобы получить консультацию эндокринолога, окулиста, кардиолога, необходимо записаться за месяц, а то и больше, сдать необходимые анализы - такая же история. Несколько лет назад узнали, что у нас появился Региональный диабетический центр. Записались на удобное нам время и на ближайшие дни! Сдали анализы, прошли всех нужных врачей, и все бесплатно!!! С тех пор ходим только в Диабетологический центр. Недавно благодаря Центру нам поставили помпу, и сегодня качество жизни больной диабетом молодой девушки вышло на новый уровень. Считаю, что данное лечебное учреждение щакрыаать недопустимо, - рассказала вологжанка Лариса Марьтянова.

Коллективное обращение можно подписать в регистратуре диабетологического центра на Герцена, 42 в Вологде в будни с 8.00 до 17.00.

Добавим, что такой диабет-центр в России один. Если он не сможет работать в Вологде, то руководство планирует перебазировать это учреждение в другой регион: