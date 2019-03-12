В диабет-центре в Вологде перестали делать бесплатные анализы, а диабет-центр в Великом Устюге так и не открылся

Евгения Сибирцева, Любовь Южакова

Странные метаморфозы происходят с работой диабет-центров в Вологодской области, которые должны были стать "высокотехнологичными центрами помощи", как говорил в 2014 году Олег Кувшинников. Диабет-центр в Великом Устюге, который сначала обещали открыть в 2016-м, а потом - в 2018 году, так и не появился, а в диабет-центре в Вологде перестали делать бесплатные анализы по причине сокращения финансирования.

Нехватка врачей-специалистов

О том, что в Вологодском диабетологическом центре на улице Герцена перестали делать бесплатные анализы, Newsvo рассказали читатели. Об этом говорится в объявлении от администрации учреждения, вывешенном на здании (см. фото в галерее):

- В связи с резким уменьшением финансирования Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Вологодской области, забор анализов бесплатно временно прекращается. С вопросами и жалобами вы можете обратиться в департамент здравоохранения и на сайт губернатора Вологодской области (см. фото объявления в галерее).

Newsvo позвонил в пресс-служба департамента здравоохранения, чтобы там прокомментировали ситуацию. Ответа нам пока не дали, мы проинформируем читателей, как только он будет получен.

Тем временем ситуацию с финансированием немного прояснили в региональном штабе ОНФ, куда обратились пациенты диабет-центра. Они считают, что сложившаяся ситуация негативно скажется на доступности и качестве оказания медицинских услуг людям с сахарным диабетом. Специалисты диабет-центра говорят, что будут вынуждены сократить объем оказываемой помощи, что негативно отразится на пациентах.

- Главный врач областной больницы №1, эксперт регионального штаба ОНФ Дмитрий Ваньков заверил, что этого не произойдет и областная больница №1 готова оказать квалифицированную медицинскую помощь в полном объеме всем пациентам, страдающим сахарным диабетом, в том числе с выездом в районы области, а также высокотехнологичную помощь, - сообщает сайт регионального отделения ОНФ в Вологодской области.

Возникает вопрос: зачем вообще открывались эти диабет-центры, раз областная больница №1 готова оказывать соответствующую помощь диабетикам в полном объеме?

Здесь следует отметить тот факт, что, например, в поликлиниках Вологды практически невозможно попасть на прием к эндокринологу - специалистов катастрофически не хватает.

- Как выяснили эксперты ОНФ, по итогам работы за девять месяцев 2018 г. диабетологический центр выполнил установленный ТФОМС план по посещаемости всего на 30% и на 46% план по обращениям пациентов. Именно до этих показателей задание центру и было снижено на 2019 г. Главный врач диабетологического центра Андрей Осипов пояснил, что причиной невыполнения задания в проверяемый период стала нехватка специалистов. В настоящее время врачей достаточно, и они готовы выйти на прежний объем работы, в том числе – и в муниципальных районах Вологодской области, - сообщет сайт ОНФ.

Напомним, диабетологический центр в Вологде открылся для оказания качественной и современной медицинской помощи больным диабетом в декабре 2015 года на базе «Семейной клиники №1». Его учредителем и урководителем числится Андрей Осипов. В августе 2017 года он получил статус регионального и переехал в центр города на улицу Герцена.

- В нашем центре больным оказывают полный комплекс амбулаторных услуг, включая консультацию эндокринолога, офтальмолога, кардиолога и невролога, исследование крови на сахар и гликированный гемоглобин, подбор наиболее эффективных лекарственных препаратов, измерение уровня кровотока и чувствительности в ногах для оценки возможных осложнений. Прием больных сахарным диабетом ведется по полисам обязательного медицинского страхования БЕСПЛАТНО, - говорится в сообщении на сайте центра.

Врио губернатора Олег Кувшинников и генеральный менеджер ООО «Ново Нордиск» Хенрик Бендикс Даль заключают соглашение о сотрудничестве. Сентябрь 2014 года. Фото: vologda-oblast.ru

"Одна проблема, из-за которой и сдвигаются сроки открытия – кадры"

Первый в области диабет-центр открылся в Череповце в 2015 году, потом в Вологде, затем в 2016 году был открыт филиал центра в Шексне, в начале 2017 года - в Соколе, летом 2017 года – в Грязовце. Как сообщалось в 2014 году, эти центры создают в рамках государственно-частного партнерства в рамках соглашения между компанией «Ново-Нордиск» из Дании, производящей инсулин, и правительством Вологодской области.

- Перспектива развития – это телемедицина, прямо отсюда связь с крупными центрами Вологды, Череповца, Москвы и Петербурга. Этот путь открытия офисов диабет-центра на сегодняшний день - самый прогрессивный. Правительство области поддерживает инициативу частной медицинской организации. Вся помощь будет оказываться для населения бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования, - рассказsdал заместитель губернатора Олег Васильев.

До конца 2016 года диабет-центр также обещали открыть в Великом Устюге, однако это так и осталось обещанием. В марте 2018 года на сайте вологодского диабет-центра появилась новость о том, что филиал в Великом Устюге на улице Красная, 76 откроется до конца 2018 года.

В марте 2018 года о его открытии было заявлено на градсовете с участием губернатора.

- Новый центр будет создан для оперативного обеспечения больных бесплатной медицинской помощью и охватит диспансерным наблюдением пациентов в Нюксенском, Бабушкинском, Никольском, Кичменгско-Городецком и Великоустюгском районах. На сегодняшний день достигнуто соглашение об аренде помещения под филиал Центра на улице Красной, 76. Там будут вести приемы врачи узких специальностей, а также расположится дневной стационар и школа самоконтроля для больных. Все это будет оборудовано за счет средств инвестора, без бюджетного финансирования, - сообщала газета "Устюжаночка" информацию, озвученную чиновниками на градсовете.

23 марта было подписано соглашение об аренде помещения, в апреле планировали завершить ремонтные работы. Однако они так и не начались. Местной прессе власти сказали, что открытие снова перенеслось - на сентябрь 2018 года. Но что-то опять пошло не так.

В сентябре журналистам сказали, что здание на улице Красной уже отремонтировано и готово к принятию пациентов и врачей, но что из-за... отсутствия последних сроки открытия диабет-центра могут быть снова перенесены.

- Диабетологический Центр в Великом Устюге, вероятно, откроется позже, чем запланировано. Надеемся, что в октябре, – рассказал главный врач Вологодского регионального Диабетологического центра Андрей Осипов газете "Устюжаночка".- Помещение в Великом Устюге для открытия Диабетологического Центра готово. Я сам был в Великом Устюге неоднократно, осматривал помещения, то, что расположено на улице Красной, 76 нам подходит. Закуплена часть оборудования для Центра в Великом Устюге, мы готовы пройти лицензирование, но сейчас остается пока нерешенной одна проблема, из-за которой и сдвигаются сроки открытия – кадры. Необходимо четыре врача, медсестры, работники регистратуры. Как раз поиском врачей мы и занимаемся, но пока никто не готов ехать работать и жить в Великий Устюг. В наши дополнительные офисы в Шексне и Грязовце мы врачей возим, но Великий Устюг расположен на значительном расстоянии от Вологды и возить врачей не рационально. Поэтому сейчас нами подана заявка в кадровый холдинг, надеемся, что эндокринологи откликнутся на нее.

Между тем, диабет-центр так и не открылся. А уже осенью 2018 года в том самом здании на улице Красной местный предприниматель Александр Тельтевской разместил там картинную галерею и гостиничные номера. Здание уже давно находилось в его собственности, поэтому вполне понятно, что он не хотел, чтобы оно и дальше стояло без пользы, особенно когда стало понятно, что диабет-центр там открывать не собираются.

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