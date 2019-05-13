Останки 49 красноармейцев обнаружили вологодские поисковики во время экспедиции в Ленобласти

Останки 49 красноармейцев и 2 солдат Вермахта обнаружили вологодские поисковики во время раскопок вблизи урочища Вороново в Ленинградской области. Экспедиция объединила почти 300 волонтеров из Вологодской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Московской областей, из Башкирии, Удмуртии, Алтая, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы.

Участники межрегиональной общественной организации «Вологодское объединение поисковиков» работали почти три недели, поднимая останки солдат и офицеров Красной Армии, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Имена двух из сорока девяти найденных красноармейцев уже удалось установить. Один из них — летчик-истребитель Григорий Яровой. Пилот пропал в мае 1943 года. Родственники Григория приняли решение похоронить летчика на родине, в Кемеровской области. Поиск родственников ефрейтора Кирилла Опарко из Омской области запущен в официальной группе Вологодского объединения поисковиков.

Как сообщает сайт правительства Вологодской области, в следующем году на месте гибели Григория Ярового и других бойцов, останки которых удастся идентифицировать, будут установлены памятные знаки-бюсты.