Вологодские поисковики обнаружили в Ленобласти останки летчика-истребителя Григория Ярового
Фото с сайта правительства Вологодской области
Вологодские поисковики во время экспедиции в Ленинградской области обнаружили останки считавшегося пропавшим без вести летчика Григория Ярового. Теперь он будет похоронен с воинскими почестями на своей родине в Кемеровской области.
По данным архивов, 26 мая 1943 года пилот не вернулся из боевого вылета. В конце апреля 2019 года останки героя и обломки его самолета были обнаружены в рамках экспедиции «Вороново-2019».
Как рассказал председатель Вологодского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Метелкин, истребитель Як-7Б получил множественные повреждения и развалился еще в воздухе:
«Вместе с ребятами из отряда «Крылья Родины» по личным вещам и бортовому номеру самолета установили имя летчика – Григорий Абрамович Яровой. 76 лет он числился пропавшим без вести. Погиб в возрасте 21 года. Уроженец города Тайга Новосибирской, ныне – Кемеровской области. Позднее с помощью родственников удалось найти даже его фотографии».
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заверил, что останки героя будут захоронены с почестями в его родном городе. Там нашлась его сестра, которая была рада спустя десятилетия получить весточку о брате.
«Это огромная честь для всего Кузбасса – принять останки нашего героя. Мы приняли решение о его захоронении 26 мая в день гибели со всеми воинскими почестями на Аллее славы. Еще раз от жителей всего нашего региона примите слова благодарности за такую важную и нужную работу. Приглашаю ваших поисковиков приехать в Кемеровскую область и принять участие в церемонии захоронения нашего героя», - подчеркнул Сергей Цивилев.