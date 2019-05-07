Вологодские поисковики обнаружили в Ленобласти останки летчика-истребителя Григория Ярового

Фото с сайта правительства Вологодской области



Вологодские поисковики во время экспедиции в Ленинградской области обнаружили останки считавшегося пропавшим без вести летчика Григория Ярового. Теперь он будет похоронен с воинскими почестями на своей родине в Кемеровской области.

По данным архивов, 26 мая 1943 года пилот не вернулся из боевого вылета. В конце апреля 2019 года останки героя и обломки его самолета были обнаружены в рамках экспедиции «Вороново-2019».

Как рассказал председатель Вологодского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Метелкин, истребитель Як-7Б получил множественные повреждения и развалился еще в воздухе:

«Вместе с ребятами из отряда «Крылья Родины» по личным вещам и бортовому номеру самолета установили имя летчика – Григорий Абрамович Яровой. 76 лет он числился пропавшим без вести. Погиб в возрасте 21 года. Уроженец города Тайга Новосибирской, ныне – Кемеровской области. Позднее с помощью родственников удалось найти даже его фотографии».

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заверил, что останки героя будут захоронены с почестями в его родном городе. Там нашлась его сестра, которая была рада спустя десятилетия получить весточку о брате.