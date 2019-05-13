Пять человек погибли на пожарах в Вологодской области 9 и 10 мая

13.05.2019 [Происшествия]

Пять человек погибли на пожарах в Вологде и Нюксенском районе 9 и 10 мая, сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Первый пожар с погибшим произошел 9 мая в жилом многоквартирном доме на улице Галкинской, 74. На месте было обнаружено тело 58-летнего мужчины.

71-летняя пенсионерка погибла в результате пожара в деревне Мартыновская Нюксенского района. 10 мая там загорелся одноэтажный деревянный частный дом. Женщина получила травмы, от которых позже скончалась в больнице.

10 мая два пожара с погибшими также произошли в Вологде. Newsvo уже писал о возгораниях в квартире на улице Беляева, 2а (там было обнаружено тело 44-летнего мужчины) и в доме №8 в 4-м Доронинском переулке. Во втором случае сообщалось о гибели 85-летнего мужчины, однако, как отмечают в пресс-службе УМЧС по Вологодской области, позже стало известно, что 69-летняя женщина, которая была передана бригаде "скорой помощи", также скончалась.

Всего с 8 по 13 мая в Вологодской области произошло 75 пожаров (19 из них – палы сухой травы). Основная причина – неосторожное обращение с огнем.

Тэги: пожар, гибель людей

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

День победы в Вологде: программа праздничных мероприятий
Миллион рублей в месяц: вологодские депутаты отчитались о доходах за 2018 год
В Вологде не торопятся отключать отопление в квартирах
Отопительный сезон в Вологде завершится 10 мая
Ущерб за испорченную квартиру взыскали с арендатора в Вологде
Раритетный револьвер начала XX века нашли в кювете на трассе под Вологдой
В Вологде 18-летняя студентка украла у матери своего знакомого украшения стоимостью 400 тысяч рублей
Администрацию Кич-Городецкого района оштрафовали на 50 тысяч рублей за невыполнение предписания ГИБДД
Федор Конюхов впервые в истории пересек Тихий океан на весельной лодке
В Вологде снова загорелся выявленный памятник архитектуры на улице Гоголя, 116
10.05.2019 [Обзор Прессы]

Путин сменил главкома ВМФ и командующих Черноморского и Северного флотов

1154
0
10.05.2019 [Общество]

Федор Конюхов впервые в истории пересек Тихий океан на весельной лодке

2023
0
10.05.2019 [БлогоVO]

Белозерский район обречен на экологический кризис

1313
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Останки 49 красноармейцев обнаружили вологодские поисковики во время экспедиции в Ленобласти
Пять человек погибли на пожарах в Вологодской области 9 и 10 мая
Вологодские футболисты одержали победу над командой из Ярославля
В Вологодском районе будут судить водителя УАЗа, ставшего виновником смертельного ДТП
В Грязовце советское панно на стене дома культуры хотят закрыть плитками
Вологдастат: доходы почти 14% жителей Вологодской области ниже прожиточного минимума
В Вожеге таксист-нелегал вытолкнул из машины клиентку, оказавшуюся сотрудницей полиции
 


07.05.2019 [Политика]

Миллион рублей в месяц: вологодские депутаты отчитались о доходах за 2018 год

6028
0
13.05.2019 [БлогоVO]

Льдинки с ручейниками

262
0
13.05.2019 [Обзор Прессы]

В России стремительно растет число подростковых банд

475
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика