Пять человек погибли на пожарах в Вологодской области 9 и 10 мая

Пять человек погибли на пожарах в Вологде и Нюксенском районе 9 и 10 мая, сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Первый пожар с погибшим произошел 9 мая в жилом многоквартирном доме на улице Галкинской, 74. На месте было обнаружено тело 58-летнего мужчины.

71-летняя пенсионерка погибла в результате пожара в деревне Мартыновская Нюксенского района. 10 мая там загорелся одноэтажный деревянный частный дом. Женщина получила травмы, от которых позже скончалась в больнице.

10 мая два пожара с погибшими также произошли в Вологде. Newsvo уже писал о возгораниях в квартире на улице Беляева, 2а (там было обнаружено тело 44-летнего мужчины) и в доме №8 в 4-м Доронинском переулке. Во втором случае сообщалось о гибели 85-летнего мужчины, однако, как отмечают в пресс-службе УМЧС по Вологодской области, позже стало известно, что 69-летняя женщина, которая была передана бригаде "скорой помощи", также скончалась.

Всего с 8 по 13 мая в Вологодской области произошло 75 пожаров (19 из них – палы сухой травы). Основная причина – неосторожное обращение с огнем.