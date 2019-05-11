Двое мужчин погибли на пожарах в Вологде

11.05.2019 [Происшествия]

Двое мужчин погибли на пожарах в Вологде в ночь с 9 на 10 мая, сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Сигнал о возгорании в трехкомнатной квартире пятиэтажки на улице Беляева, 2а поступил в 2.08 ночи 10 мая. Пожарные прибыли на место через шесть минут, потушить пламя полностью удалось в 2.24. Сразу после этого было в квартире было обнаружено тело 44-летнего мужчины. Пламя повредило внутреннюю отделку одной из комнат, закоптило квартиру по всей площади.

Второй пожар со смертельным исходом произошел в ту же ночь в 4-м Доронинском переулке. В 2.48 поступил сигнал, что горит частный одноэтажный деревянный дом №8. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров, полностью сгорела веранда, часть кухни. Повреждена кровля дома, две комнаты закопчены по всей площади. В результате пожара пострадала 69-летняя женщина, была передана бригаде "скорой помощи". При разборе завалов на месте происшествия было обнаружено тело 85-летнего мужчины. 

Причины обоих пожаров устанавливаются.

Тэги: пожар, гибель людей

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