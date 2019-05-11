Автор детективов Александра Маринина проведет в Вологде встречу с читателями 18 мая

11.05.2019 [Культура]
Автор детективов Александра Маринина проведет в Вологде встречу с читателями 18 мая

Фото: marinina.ru

Автор детективов Александра Маринина 18 мая проведет в школе №42 на улице Северной встречу с читателями. Писательница презентует свою новую книгу «Горький квест», а все желающие смогут лично пообщаться с ней, задать вопросы. Завершится встреча автограф-сессией.

«С Александрой Марининой мы познакомились благодаря книжным ярмаркам. И, побывав на одной из творческих встреч, у меня возникла идея пригласить писательницу к нам, в Центр образования. Идею поддержали и педагоги, и родители с детьми. Большинство коллег любят творчество Марининой, поэтому встреча должна пройти интересно, а наш новый актовый зал позволяет принять гостей такого уровня и с комфортом разместиться 500 слушателям», - цитирует новостной сайт городской администрации слова учителя русского языка и литературы Центра образования № 42 Максима Полякова.

За годы писательской деятельности Александра Маринина выпустила десятки книг. Большая их часть относится к серии «Каменская», которая на данный момент насчитывает более 30 книг. По произведениям писательницы был снят одноименный телесериал, главную роль в котором исполнила актриса Елена Яковлева.

Начало встречи в 13 часов, вход вободный. Бронирование мест по телефону: 8-953-509-07-45.

Тэги: писатели, детективы, встреча

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