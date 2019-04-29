Шесть новых передвижных ФАПов поступят в Вологодскую область

В Вологодскую область в 2019 году за счет средств федерального бюджета купят шесть передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Стоимость каждого – более 7 млн.рублей.

Получателями передвижных ФАПов станут Бабушкинская, Вожегодская, Кирилловская, Торногская, Верховажская ЦРБ, а также Череповецкая городская больница, к которой в конце 2018 года присоединилась районная поликлиника.

«Передвижные диагностические комплексы предназначены для обслуживания сельских населенных пунктов, а также оказания первичной специализированной медицинской помощи жителям отдаленных и труднодоступных сел. Они будут оборудованы техникой для проведения диагностики, забора анализов, вакцинопрофилактики, профилактических осмотров», - рассказал и.о. начальника департамента здравоохранения области Сергей Бутаков.

В 2018 году в районы Вологодской области было поступило 11 передвижных ФАПов, которые активно включились в работу. Они совершают выезды в малонаселенные пункты еженедельно по графику.

Кроме того, с апреля заступил на дежурство передвижной мобильный комплекс, оснащенный цифровым флюорографом. Он получен Вологодской центральной районной больницей. В ходе выездов рентгенлаборанты проводят исследования, а цифровые изображения передаются в районную больницу по защищенным каналам связи. Заключения делает врач – рентгенолог.

С помощью нового мобильного флюорографа в районе уже проведены профосмотры жителей села Новленское, Кубенское, Майское, Фофанцево, Остахово.

Напомним, в 2020 году в Вологодской области планируют заменить и капитально ремонтировать 49 фельдшерско-акушерских пунктов и шесть врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии. Средства на это также выделяются из федерального бюджета.