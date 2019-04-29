Шесть новых передвижных ФАПов поступят в Вологодскую область

29.04.2019 [Общество]

В Вологодскую область в 2019 году за счет средств федерального бюджета купят шесть передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Стоимость каждого – более 7 млн.рублей.

Получателями передвижных ФАПов станут  Бабушкинская, Вожегодская, Кирилловская, Торногская, Верховажская ЦРБ, а также Череповецкая городская больница, к которой в конце 2018 года присоединилась районная поликлиника.

 «Передвижные диагностические комплексы предназначены для обслуживания сельских населенных пунктов, а также оказания первичной специализированной медицинской помощи жителям отдаленных и труднодоступных сел.  Они будут оборудованы техникой для проведения  диагностики,  забора анализов, вакцинопрофилактики,  профилактических осмотров»,  - рассказал и.о. начальника департамента здравоохранения области Сергей Бутаков.

В 2018 году в районы Вологодской области было поступило 11 передвижных ФАПов, которые активно включились в работу. Они совершают выезды в малонаселенные пункты еженедельно по графику.

Кроме того,  с апреля заступил на дежурство передвижной мобильный комплекс, оснащенный цифровым флюорографом.  Он получен Вологодской центральной районной больницей. В ходе выездов рентгенлаборанты проводят исследования, а цифровые изображения передаются в районную больницу по защищенным каналам связи. Заключения делает врач – рентгенолог.     

С помощью нового мобильного флюорографа в районе уже проведены профосмотры жителей села Новленское, Кубенское, Майское, Фофанцево, Остахово. 

Напомним, в 2020 году в Вологодской области планируют заменить и капитально ремонтировать 49 фельдшерско-акушерских пунктов и шесть врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии. Средства на это также выделяются из федерального бюджета.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ". 

Тэги: здравоохранение, ФАП

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Убийца спортсмена Дениса Раздрогова в Великом Устюге просит смягчить ему приговор
В Вологде погиб второклассник из школы № 14
В Вологде скончался радиоведущий и основатель фонда "Хорошие люди" Евгений Лукашин
В Великом Устюге 23-летняя сотрудница МВД совершила суицид
7-летний Степан, избитый в семье опекуна в Вологде, скончался
Депутаты-единороссы из Вологодской гордумы используют "Бессмертный полк" в своих целях
Прокуратура: исследования, необходимые для установки норматива по вывозу мусора в Вологодской области, в реальности не проводились
Сергей Лапенков: «Бессмертный полк» не может быть связан ни с какой политической партией, чиновниками, депутатами»
В Великоустюгском районе будут судить чиновника-единоросса, который разрешил незаконно вырубить лес на 35,7 млн рублей
В отношении Евгения Доможирова завели уголовное дело из-за январского ДТП, в котором пострадала его жена
29.04.2019 [Общество]

В Вологде продадут бывшее здание юношеской библиотеки имени Тендрякова

1354
2
28.04.2019 [Общество]

Прокуратура: исследования, необходимые для установки норматива по вывозу мусора в Вологодской области, в реальности не проводились

4753
10
26.04.2019 [Общество]

Сергей Лапенков: «Бессмертный полк» не может быть связан ни с какой политической партией, чиновниками, депутатами»

3953
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Портрет Ленина, банка компота и унитаз: в Вологде выбрали самую необычную находку субботника
В Вытегорском районе «Нива» вылетела в кювет и перевернулась: водитель погиб
В День победы над Вологдой собираются пустить военные самолеты
Шесть новых передвижных ФАПов поступят в Вологодскую область
Череповчанин Иван Рогов стал серебряным призером Чемпионата мира по хоккею среди юниоров
В центре Вологды продадут три деревянных дома: один из них уже сгорел
Ученики Вологодского многопрофильного лицея завоевали золото и бронзу Международной олимпиады по химии
 


19.04.2019 [Общество]

31 килограмм мусора в месяц на семью: в Череповце провели эксперимент по накоплению ТКО

40123
0
29.04.2019 [БлогоVO]

Это не детская одежда

247
0
26.04.2019 [Обзор Прессы]

Зловещий чернобыльский выхлоп. 33 года спустя

718
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика