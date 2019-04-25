ЦИК подтвердила факт перечисления денег вологодскому отделению «Единой России» от кипрского офшора

25.04.2019 [Политика]

Центральная избирательная комиссия РФ подтвердила факт перечисления на счет вологодского отделения «Единой России» 8 млн рублей от компании Алексея Мордашова, зарегистрированной на Кипре. В ЦИК подтвердили, что такое пожертвование является неправомерным, однако сообщили, что нарушений не выявлено, поскольку деньги были возвращены.

Напомним, в январе The Insider сообщал, что «Северсталь Менеджмент», учредителем которой выступает кипрский офшор Frontdeal Limited, в 2018 году перечислила на нужды партии "Единая Россия" 8 млн рублей. Компанию контролирует Алексей Мордашов. Закон не разрешает политическим партиям в России принимать деньги от юрлиц, «если доля иностранного участия в их уставном капитале превышает 30%». 

Депутат заксобрания Вологодской области Александр Морозов (КПРФ) направил обращение по поводу этого нарушения в ЦИК. 17 апреля он получил ответ, в котором сказано, что «Северсталь Менеджмент» действительно перечислила 8 млн рублей вологодскому отделению «Единой России», однако деньги поступили не в 2018 году, а в первом квартале 2017 года и во втором квартале уже якобы были возвращены жертвователю (см. ответ ЦИК в галерее).

 

Тэги: Единая Россия, Мордашов, Офшоры

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