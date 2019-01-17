The Insider: Кипрская «Северсталь Менеджмент» в 2018 году перечислила "Единой России" 8 млн рублей

17.01.2019 [Политика]

«Северсталь Менеджмент», учредителем которой выступает кипрский офшор Frontdeal Limited, в 2018 году перечислила на нужды партии "Единая Россия" 8 млн рублей, сообщает The Insider.

Компанию контролирует Алексей Мордашов. Закон не разрешает политическим партиям в России принимать деньги от юрлиц, «если доля иностранного участия в их уставном капитале превышает 30%». Информацию о своих акционерах «Северсталь Менеджмент» не раскрывает, однако в выписке из ЕГРЮЛ единственным участником юрлица указана кипрская компания. Сама «Северсталь Менеджмент» на госзакупках не зарабатывает, это делают ее дочерние и управляемые организации.

По данным портала The Insider, "Единая Россия" обходит запрет на получение денег от государства и госкомпаний, принимая пожертвования от фирм, чьи доходы завязаны на освоении бюджетных средств. В обмен на спонсорские деньги эти компании получают от власти преференции в бизнесе, а их владельцы иногда становятся депутатами. Среди прочего доноры "Единой России" получили доступ к сомнительным госзакупкам, на которых только в 2018 году, по подсчетам The Insider, они заработали 80 млрд рублей.

- Центральный аппарат партии «Единая Россия» не только получает 4,3 млрд руб. в год напрямую из федерального бюджета, но и пользуется поддержкой более двух сотен добровольных спонсоров и друзей из российского бизнеса. Согласно отчету ЕР, опубликованному на сайте ЦИК в 2018 году, в партийную кассу поступило 620 млн руб. от 240 юрлиц — и сюда еще не входят региональные пожертвования и деньги, выделяемые донорами на предвыборные кампании, - пишет издание.

По данным издания, олигархи регионального уровня нередко конвертируют финансовую помощь ЕР в депутатские мандаты или получают грантированную "победу" в госзакупках. Кроме того, спонсоры "Единой России" зарабатывают на контрактах с силовыми ведомствами. Подробности читайте в материале The Insider.

Тэги: «Северсталь», Мордашов, Единая Россия

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