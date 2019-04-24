В Белозерске нашлась пропавшая "голова дракона"

24.04.2019 [Происшествия]
В Белозерске нашлась пропавшая "голова дракона"

Сегодня утром в Белозерске была обнаружена пропавшая "голова дракона" - носовая часть деревянной ладьи - символа города. Напомним, она исчезла накануне. Газета «Белозерье» сообщала, что ее украли.

"Голову дракона" нашли неподалеку от ладьи:

- Буквально в 100 метрах от самой ладьи, у здания по изготовлению лодок и была обнаружена пропажа. Будем надеяться, что в этот раз голову дракона по преданию символизирующую высокий статус владельца судна, установят настоящим образом, как и должна она стоять на судне. Установят ли мачту с парусом, как раньше - вопрос? - пишут в группе On-line Белозерск.

Тэги: арт-объекты
Фото: vk.com/online_belozersk

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

31 килограмм мусора в месяц на семью: в Череповце провели эксперимент по накоплению ТКО
Убийца спортсмена Дениса Раздрогова в Великом Устюге просит смягчить ему приговор
В Вологде член Общественного совета, нарушившая правила парковки, обвинила инспекторов ГИБДД в отсутствии совести
Основатели компании Playrix рассказали о причинах переноса штаб-квартиры из Вологды в Ирландию
Олег Кувшинников попал в число шести губернаторов, которые рискуют не избраться осенью в первом туре
В Вологодском тубдиспасере уволили главврача, чей сын был устроен на работу ее заместителем
В Сокольском районе 786 человек остались без врачей
В Вологде устанавливают личность погибшей женщины, которая могла упасть с высоты
В Череповце девушка, арендовавшая квартиру, украла из нее все, включая розетки
Вологодская область вошла в число 16 регионов России, где формально выполнены майские указы
24.04.2019 [Общество]

Спортцентр в Кичменгском Городке и пристройку к школе в Никольске не успевают построить в срок

710
0
23.04.2019 [БлогоVO]

Набережная 18+

1724
0
22.04.2019 [Общество]

В Вологде загорелся расселенный дом, о сносе которого власти отчитались в 2017 году

2724
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Белозерске нашлась пропавшая "голова дракона"
К 2024 году долю дорог Вологодской области, соответствующих нормам, должны довести до 40,6%
Строительство детсадов на улицах Возрождения и Граничной в Вологде планируют начать в сентябре 2019 года
В Вологде объявили аукцион по поиску подрядчика на капремонт филиала поликлиники № 3 на улице Беляева
Сотрудник МУПа в Череповце за полгода слил 1500 литров дизельного топлива со служебного «КамАЗа»
Череповчанина, который ударил пристава из-за снятой с его счета тысячи рублей, приговорили к условному сроку
Спортцентр в Кичменгском Городке и пристройку к школе в Никольске не успевают построить в срок
 


19.04.2019 [Общество]

31 килограмм мусора в месяц на семью: в Череповце провели эксперимент по накоплению ТКО

31960
0
24.04.2019 [БлогоVO]

Благодаря Жене появился наш фонд

158
0
23.04.2019 [Обзор Прессы]

Типичный король из деревни Никулино

667
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика