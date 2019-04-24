В Белозерске нашлась пропавшая "голова дракона"

Сегодня утром в Белозерске была обнаружена пропавшая "голова дракона" - носовая часть деревянной ладьи - символа города. Напомним, она исчезла накануне. Газета «Белозерье» сообщала, что ее украли.

"Голову дракона" нашли неподалеку от ладьи:

- Буквально в 100 метрах от самой ладьи, у здания по изготовлению лодок и была обнаружена пропажа. Будем надеяться, что в этот раз голову дракона по преданию символизирующую высокий статус владельца судна, установят настоящим образом, как и должна она стоять на судне. Установят ли мачту с парусом, как раньше - вопрос? - пишут в группе On-line Белозерск.