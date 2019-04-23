В Белозерске вандалы украли «голову дракона» с деревянной ладьи - символа города

Фото: vk.com/belozerie_smi

В Белозерске неизвестные сняли носовую часть деревянной ладьи - символа города. Об этом сегодня утром сообщила газета Белозерского района «Белозерье»:

- Если кто-то что-то видел и может сообщить по данному факту, просьба позвонить в дежурную часть по телефону 88175621202. Или в городскую администрацию по телефону 881756 21800.

Напомним, деревянная ладья, стоящая у входа в земляной вал, символизирует летописную легенду о приходе на Белоозеро викинга Синеуса. Недавно арт-объект пришлось заменить из-за ветхости. Носовая часть - «голова дракона» - была отреставрирована и установлена на новую ладью. Предыдущий памятник распили прямо на месте.