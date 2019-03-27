Памятник ладье вернули в Белозерск

Новую деревянную ладью установили у Белозерского вала. Местные власти обещают в скором времени вернуть ей вид прежнего артобъекта.

«После установки на постамент и реставрации носовой части — "головы дракона" обработкой объекта займется мастер народных художественных промыслов Вологодской области Михаил Столяров», — говорится в сообщении городской администрации.

Деревянная ладья, стоящая у входа в земляной вал, символизирует летописную легенду о приходе на Белоозеро викинга Синеуса. Артобъект пришлось заменить из-за ветхости. Предыдущий памятник распили прямо на месте.

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