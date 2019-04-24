К 2024 году долю дорог Вологодской области, соответствующих нормам, должны довести до 40,6%

24.04.2019 [Общество]

За счет средств, направленных на ремонт региональных автодорог, в 2019 году планируется к заключению 32 госконтракта на капитальный ремонт региональных и межмуниципальных дорог в Вологодской области. В настоящее время заключено восемь из них. Также будет заключено 12 муниципальных контрактов. Об этом сообщил на оперативном совещании при главе региона заместитель губернатора Антон Стрижов. Речь идет о работах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, в рамках этого нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, в Вологодской области должны отремонтировать в 2019 году 250 километров дорог (ред. - список см. в галерее). Все госконтракты должны заключить до 31 мая.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Вологодская область участвует в реализации федеральных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

- Реализация запланированных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» позволит увеличить к 2024 году долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 40,6% (в 2018 году этот показатель достигал  32,34%). А  долю протяженности автодорог, соответствующих нормативным требованиям,  в Вологодской и Череповецкой городских агломерациях - до 85%, - рассказал  Антон Стрижов.

За счет проведения ремонтных работ в Вологодской агломерации в 2019 году доля дорог в нормативном состоянии составит 50,1%, в Череповецкой агломерации - 42,5%, сообщает пресс-служба областного правительства.

- Общий объем средств на мероприятия в 2019 году по региональному проекту составляет 3 миллиарда 527 миллионов рублей, из которых 2,25 миллиарда планируется привлечь из федерального бюджета. Более 1 миллиарда рублей из федеральной казны планируется направить в текущем году на мероприятия агломераций, еще 1 миллиард 239 миллионов рублей - на ремонт региональной дорожной сети. Общий объем средств на реализацию проекта на шесть лет составит почти 40 миллиардов рублей, - отметил Антон Стрижов.

В Вологде в 2019 году обещают отремонтировать участки на девяти улицах общей протяженностью 13 километров.

Также отремонтируют три региональные дороги Вологодского района протяженностью 23,5 км. 

В Череповецкой городской агломерации за 2019-2024 годы планируется отремонтировать 226,6 км дорог.

- В 2019 году в Череповце капитально отремонтируют девять объектов общей протяженностью 8 км. Это Северное шоссе, улицы Комсомольская, Бардина, Городецкая, Рыбинская, Пионерская, Проезжая, Социалистическая, Маяковского. Также ремонту подлежат автодороги местного значения Череповецкого района – четыре объекта общей протяженностью 8,7 км и 7 региональных объектов общей протяженностью 17,3 км, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, по итогам 2015 года Вологодская область вошла в список регионов с критическим состоянием дорог. В регион должны были дополнительно направить деньги, полученные от системы сбора "Платон".

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ". 

Тэги: дороги

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