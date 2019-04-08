В 2019 году в Вологодской области обещают отремонтировать около 250 километров дорог

08.04.2019 [Общество]

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассчитанного до 2024 года, в Вологодской области должны отремонтировать в 2019 году 250 километров дорог (ред. - список см. в галерее).  Проект будет реализован в 83 субъектах России, где создано 104 городских агломерации с населением более 200 тысяч человек.

Сообщается, что всего в рамках проекта в Вологодской области планируется отремонтировать 2,5 тысячи километров региональных дорог. Также будут построены, реконструированы и отремонтированы 77,3 км дорог в Вологде, 106,9 км - в Череповце и Череповецком районе. Из них в 2019 году в Вологодской  и Череповецкой агломерациях должны отремонтировать 29,9 км.

- Глобальная задача проекта – снизить количество мест концентрации ДТП на наиболее опасных участках дорог. Мы будем ремонтировать дороги, скорости будут возрастать, и мы можем получить обратный эффект. Поэтому параллельно мы будем делать наши дороги безопаснее. К 2024 необходимо снизить количество мест ДТП в регионе в два раза. В эту работу входит и замена дорожных знаков, и работа по освещению дорог в населенных пунктах, - рассказал начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Андрей Накрошаев.

По данным пресс-службы правительства области, общий объем финансирования из бюджетов всех уровней составит порядка 3,5 млрд. рублей: 2,25 млрд. – из федеральной казны, 927 млн. – из региональной, 346 млн. рублей – из местных бюджетов.

За счет этих средств в 2019 году должны привести в нормативное состояние 221,2 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (34 объекта). В том числе планируется проведение работ на следующих региональных автодорогах:

- Вологда – Норобово (Вологодский район);

- Лентьево – Бабаево – Борисово Судское (Бабаевский район);

- Череповец-Белозерск-Липин Бор (Череповецкий район);

- Прилуки – Дубровское (Вологодский район);

- Грязовец-Вохтога (Грязовецкий район);

- Воскресенское-Иванов Бор-Кириллов (Череповецкий район);

- Шексна – Сизьма (Шекснинский район).

Сейчас проходят конкурсные процедуры. Заказчиком ремонтов региональных дорог является КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской области», дорог Вологды и Череповца – мэрии городов.  

По словам Андрея Накрошаева, все государственные контракты должны заключить до 31 мая.

- Реализация всех запланированных мероприятий позволит увеличить к 2024 году долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, с 32,34% до 40,6%, а долю протяженности автодорог, соответствующих нормативным требованиям, в Вологодской и Череповецкой городских агломерациях – с 39,7 % до 85%, - сообщает пресс-служба правительства области.

Кроме того, распоряжением правительства РФ от 29 марта, Вологодская область получит 200 млн рублей на строительство второго моста в Череповце. Деньги будут выделены в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" госпрограммы Российской Федерации "Развитие транспортной системы".

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ"

Тэги: дороги, обещают

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Сын топ-менеджера «Газпрома» получит более 400 млн рублей за сдачу в аренду автомобилей Вологодской скорой помощи
«Он показал мне картину, и я подумал, что такого совпадения просто не может быть» 
Власти Тотемского района обманули семью приехавших в район врачей, не предоставив им жилье по соцнайму
Заксобрание Вологодской области купило за бюджетный счет фитнес-браслеты и портативные колонки
Экс-замгубернатора Вологодской области и партфункционер «Единой России» Алексей Макаровский получит миллион рублей на свое образование
Суд не поверил в версию Анчукова о сносе здания «Труда» в Вологде 
Чиновников на банкетах в Вологодской области кормят на сумму до 1600 рублей в день
Власти Великоустюгского района хотят потратить из бюджета около 200 тысяч рублей на фотокамеру
Аукционы на выполнение проектных работ по двум детсадам и школе в Вологде выиграла фирма администрации города
Начальника управления образования Сокольского района подозревают в мошенничестве
04.04.2019 [Общество]

Сын топ-менеджера «Газпрома» получит более 400 млн рублей за сдачу в аренду автомобилей Вологодской скорой помощи

34197
22

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В 2019 году в Вологодской области обещают отремонтировать около 250 километров дорог
Жителю Череповца больше полугода не выдавали выписанное ему лекарство
Учителю в Никольском районе пришлось добиваться назначения досрочной пенсии через суд
Житель поселка Майский погиб при пожаре из-за курения
У племенного завода "Заря" в Грязовецком районе при пожаре погибли 20 коров
Две библиотеки в Вологде и Соколе получат 10 млн рублей на модернизацию
Вологодская область вошла в пятерку регионов с лучшими фестивалями супа
 


02.04.2019 [Экономика]

Обыски в Пожаре: льнопроизводителей в Бабаевском районе проверяет ФСБ

2234
0
07.04.2019 [БлогоVO]

Желаю Герхарду Шредеру

481
0
06.04.2019 [Обзор Прессы]

«С моего балкона вынесли полтонны крышечек». Петербурженка делает проект по переработке пластика для благотворительности

419
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика