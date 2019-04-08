В 2019 году в Вологодской области обещают отремонтировать около 250 километров дорог

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассчитанного до 2024 года, в Вологодской области должны отремонтировать в 2019 году 250 километров дорог (ред. - список см. в галерее). Проект будет реализован в 83 субъектах России, где создано 104 городских агломерации с населением более 200 тысяч человек.

Сообщается, что всего в рамках проекта в Вологодской области планируется отремонтировать 2,5 тысячи километров региональных дорог. Также будут построены, реконструированы и отремонтированы 77,3 км дорог в Вологде, 106,9 км - в Череповце и Череповецком районе. Из них в 2019 году в Вологодской и Череповецкой агломерациях должны отремонтировать 29,9 км.

- Глобальная задача проекта – снизить количество мест концентрации ДТП на наиболее опасных участках дорог. Мы будем ремонтировать дороги, скорости будут возрастать, и мы можем получить обратный эффект. Поэтому параллельно мы будем делать наши дороги безопаснее. К 2024 необходимо снизить количество мест ДТП в регионе в два раза. В эту работу входит и замена дорожных знаков, и работа по освещению дорог в населенных пунктах, - рассказал начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Андрей Накрошаев.

По данным пресс-службы правительства области, общий объем финансирования из бюджетов всех уровней составит порядка 3,5 млрд. рублей: 2,25 млрд. – из федеральной казны, 927 млн. – из региональной, 346 млн. рублей – из местных бюджетов.

За счет этих средств в 2019 году должны привести в нормативное состояние 221,2 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (34 объекта). В том числе планируется проведение работ на следующих региональных автодорогах:

- Вологда – Норобово (Вологодский район); - Лентьево – Бабаево – Борисово Судское (Бабаевский район); - Череповец-Белозерск-Липин Бор (Череповецкий район); - Прилуки – Дубровское (Вологодский район); - Грязовец-Вохтога (Грязовецкий район); - Воскресенское-Иванов Бор-Кириллов (Череповецкий район); - Шексна – Сизьма (Шекснинский район).

Сейчас проходят конкурсные процедуры. Заказчиком ремонтов региональных дорог является КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской области», дорог Вологды и Череповца – мэрии городов.

По словам Андрея Накрошаева, все государственные контракты должны заключить до 31 мая.

- Реализация всех запланированных мероприятий позволит увеличить к 2024 году долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, с 32,34% до 40,6%, а долю протяженности автодорог, соответствующих нормативным требованиям, в Вологодской и Череповецкой городских агломерациях – с 39,7 % до 85%, - сообщает пресс-служба правительства области.

Кроме того, распоряжением правительства РФ от 29 марта, Вологодская область получит 200 млн рублей на строительство второго моста в Череповце. Деньги будут выделены в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" госпрограммы Российской Федерации "Развитие транспортной системы".